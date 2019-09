UNIQA-ÖFB-Cup: Tirol – Austria und Rapid – Salzburg live in ORF 1

Am 25. September ab 18.20 Uhr; Lustenau – FAC, GAK – Innsbruck und St. Pölten – Mattersburg bereits heute in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Der Bundesliga-Fußball rollt wieder im ORF. In der zweiten Runde des ÖFB-Cups stehen zwei Topspiele auf dem Live-Programm von ORF 1. Den Anfang macht am Mittwoch, dem 25. September, um 18.20 Uhr Tirol – Austria. Kommentator ist Thomas König. Danach geht es ab 20.15 Uhr live in ORF 1 mit dem Schlager Rapid – Salzburg weiter. Aus Hütteldorf meldet sich Oliver Polzer. Die Analysen beider Spiele steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Bereits heute, am 24. August, stehen gleich drei weitere Cup-Spiele auf dem Live-Programm von ORF SPORT +: Um 16.30 Uhr treffen Austria Lustenau und der FAC aufeinander. Um 18.40 Uhr steht GAK – Innsbruck auf dem Programm, ehe um 20.40 Uhr St. Pölten und Mattersburg den langen Fußballtag in OSP beenden.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen für alle Spiele jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

