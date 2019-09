Termine: Wahlangebote im Check - Was brauchen Berufstätige wirklich?

Pressekonferenzen: Landesorganisationen der Gewerkschaft vida präsentiert Forderungen für die ArbeitnehmerInnen an die nächste Bundesregierung

Wien (OTS) - Die Landesorganisationen der Gewerkschaft vida haben die Antworten der wahlwerbenden Parteien auf die 81 vom ÖGB an sie gestellten Fragen genauer unter die Lupe genommen und die für die ArbeitnehmerInnen in den Verkehrs- und Dienstleistungsbranchen maßgeblichsten Punkte herausgepickt.

Die daraus resultierenden Forderungen an eine zukünftige Bundesregierung werden inklusive regional unterschiedlicher Aspekte am kommenden Mittwoch, 25. September 2019, und Donnerstag, 26. September 2019, in Pressekonferenzen in den Bundesländern und in der Bundeshauptstadt präsentiert.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!





Mittwoch, 25. September 2019

BURGENLAND

Ihre Gesprächspartner:

Erich Mauersics, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Burgenland

Andreas Rotpuller, Landessekretär ÖGB Burgenland

Zeit: 25. September 2019, 10 Uhr

Ort: Saal B, Dachgeschoss, ÖGB-Haus, Eisenstadt, Wiener Straße 7

Um Anmeldung wird gebeten: beate.horvath @ oegb.at

NIEDERÖSTERREICH

Ihre GesprächspartnerInnen:

Horst Pammer, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Niederösterreich

Rudolf Silvan, Landesgeschäftsführer Niederösterreich, Gewerkschaft Bau-Holz

Irina Thaler, Diplomkrankenpflegerin, Betriebsrätin Haus der Barmherzigkeit Horn

Zeit: 25. September 2019, 10 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnenzentrum (ANZ) St. Pölten (Erdgeschoß), AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Um Anmeldung wird gebeten: presse @ vida.at

TIROL:

Ihre GesprächspartnerInnen:

Philip Wohlgemuth, ÖGB-Vorsitzender und vida-Landesgeschäftsführer Tirol

Herbert Frank, vida-Landesvorsitzender Tirol

Zeit: 25. September 2019 um 10:00 Uhr

Ort: ÖGB-Haus Innsbruck, 6. Stock (Besprechungsraum 614), Südtiroler Platz 14-16, Innsbruck

Donnerstag, 26. September 2019

KÄRNTEN:

Ihre Gesprächspartner:

Hermann Lipitsch, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Kärnten

Markus Petritsch, stv. Landesvorsitzender Gewerkschaft vida, Betriebsratsvorsitzender bei Fa. Seppele

Zeit: 26. September 2019, 10.30 Uhr

Ort: ÖGB Kärnten, Sitzungssaal 2. Stock, Bahnhofstraße 44, 9020 Klagenfurt

Um Anmeldung wird gebeten: birgit.hartmann @ oegb.at

OBERÖSTERREICH

Ihre GesprächspartnerInnen:

Engelbert Eckhart, Landesgeschäftsführer Gewerkschaft vida OÖ

Sabine Ameshofer, stv. Landesvorsitzende Gewerkschaft vida OÖ

Gerhard Siegl, Fachbereichsvorsitzender Eisenbahn OÖ, Gewerkschaft vida

Erwin Deicker, Betriebsratsvorsitzender Ordensklinikum der Barmherzigen Brüder Linz



Zeit: 26. September 2019, 10 Uhr

Ort: Seminarraum 3 (5. Stock), Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

SALZBURG

Ihre Gesprächspartner:

Rudolf Schuchter, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Salzburg

Kajetan Uriach, Landessekretär Gewerkschaft vida Salzburg

Zeit: 26. September 2019 11 Uhr

Ort: Zwergerlgarten, Mirabellplatz 3, 5020 Salzburg

VORARLBERG

Ihre GesprächspartnerInnen:

Reinhard Stemmer, Landesvorsitzender vida Vorarlberg

Manuela Auer, Landesgeschäftsführerin ÖGB Vorarlberg

Termin: Donnerstag, 26. September 2019, 10 Uhr

Ort: Hotel Krone, Hatlerstr. 2, 6850 Dornbirn

WIEN

Ihre Gesprächspartner:

Wahlangebote im Check - Was brauchen Berufstätige wirklich?

Helmut Gruber, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Wien

Berend Tusch, Vorsitzender Fachbereich Tourismus, Gewerkschaft vida

Gerald Mjka, Vorsitzender Fachbereich Gesundheit, Gewerkschaft vida

Zeit: 26. September 2019, 9.30 Uhr

Ort: Presseraum 0411 (Erdgeschoß), ÖGB-Zentrale, Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: presse @ vida.at

