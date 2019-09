SPÖ Kärnten: 2. EUROPAFEST am Alten Loiblpass war ein voller Erfolg

Koller: Das gemeinsame Europa leben und feiern!

Klagenfurt (OTS) - „Gemeinsam mit der Društvo Progresiva, hat sich das Renner Institut zum Ziel gesetzt, den europäischen Gedanken zu leben und zu feiern. Explizit an Orten, an denen es vor den offenen Grenzen, vor der Europäischen Union, gar nicht möglich gewesen wäre eine Veranstaltung abzuhalten - wie hier am Alten Loiblpass“, erläutert Harry Koller, Landesgeschäftsführer das Renner-Institut Kärntens, der vergangenen Samstag, gemeinsam mit Bürgermeister und Bundesrat Ingo Appé, über 250 Gäste am Alten Loiblpass begrüße durfte. Bei strahlendem Herbstwetter genossen die Gäste einen völkerverbindenden Nachmittag, versorgt mit slowenischen und österreichischen Spezialitäten und Musik aus beiden Ländern.

„Wir verzichten beim EUROPAFEST auf jegliche Wahlwerbung, da nicht Parteiinteressen, sondern Europa im Vordergrund stehen soll“, betont Koller. „2020 - das nächste EUROPAFEST ist ja bereits in Planung - wollen wir wieder, wie beim ersten Fest 2018, verstärkt die Abgeordneten zum Europäischen Parlament aus der gesamten Region einladen“, so Koller und weiter, Ziel sei es nicht nur, mit der Bevölkerung einmal im Jahr dieses Europa zu feiern, sondern auch einen verstärkten regionalen Dialog, im Sinne einer gemeinsamen Stimme in Europa, zu schaffen. Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, der Kärnten im Ausschuss der Regionen auf EU-Ebene vertritt, unterstützt diese Initiative und ist überzeugt, dass das Europafest zu einem fixen Bestandteil im politischen Jahresprogramm wird.

