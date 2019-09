ORF SPORT + mit der UCI Rad-WM 2019

Am 25. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 25. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der UCI Rad-WM 2019 (Herren Elite Einzelzeitfahren) um 14.00 Uhr (Highlights um 20.15 Uhr), das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Porsche Carrera Cup Deutschland (Hockenheim) um 22.15 Uhr und von der Porsche Sprint Challenge Central Europa (Most) um 22.45 Uhr.

Die UCI Straßen-Weltmeisterschaft 2019 findet von 22. bis 29. September in Yorkshire in Großbritannien statt. ORF SPORT + überträgt das Mixed-Team-Zeitfahren am 22. September sowie die Elite-Rennen der Frauen und Männer (24., 25., 28. und 29. September) live. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Thomas Rohregger.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 24. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

