KAGIS kündigt GIS-freie Fernsehalternative an

Streamen und GIS-Gebühr sparen!

Wien (OTS) -

Streaming – Die Zukunft des Fernsehens ?

Immer mehr Fernsehzuschauer streamen lieber. Nach Angaben des IT-Verbands Bitkom schauen mehr als drei Viertel (77 Prozent) der deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren Filme, Serien, Fernsehsendungen oder Videos bereits nicht-linear, also nicht zur festen Zeit im TV, sondern wann sie wollen übers Internet. Dieser Trend spiegelt sich auch in Österreich wieder. Wenn man sich die TV-Nutzung des ORF im Tagesverlauf ansieht, dann sieht man einen starken Peak bei der Bevölkerung 50 Jahre und älter. Besonders unter Studenten ist diese Art des Medienkonsums populär. Anstatt GIS-Gebühr zu zahlen, geben sie ihr Geld lieber für Accounts bei Videostreaming-Anbietern aus, die man mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen kann. Vor allem Netflix hat in den letzten Jahren in Österreich sehr an Popularität gewonnen.

Fernsehen ohne GIS und das komplett legal.

Mittlerweile ist es in Österreich möglich auf legalem Wege GIS-Frei fernzusehen bzw. zu streamen. Entweder man lässt sich den Tuner des bestehenden Fernsehgerätes ausbauen, oder man steigt auf ein neues Gerät ohne Tuner um. Laut dem Verwaltungsgerichtshof Urteil von Juli 2015, werden Fernseher ohne Tuner als Monitore behandelt und fallen somit nicht unter die Kategorie Rundfunkempfangsgerät. Diese Monitore können dann mit Streaming Geräten betrieben und zum Empfang von Netflix, Amazon Prime, Zappn oder anderen Streaming Anbietern verwendet werden. Streaming über das Internet fällt auch nicht unter die Kategorie Rundfunk und somit ist man nicht Gebührenpflichtig.

KAGIS – Die GIS-freie Fernsehalternative

Obwohl man heutzutage schon von fast jedem Gerät wie z.B Tablet, Smartphone oder Computer Filme streamen kann, geht der Trend jedoch in die Richtung große Bildschirme. Wir haben auf diese Trends reagiert und bieten gemeinsam mit unserem neuen Partner CHiQ smarte Fernseher ohne Tuner an. Momentan haben wir nur ein 55“ 4K HDR Gerät im Sortiment, jedoch wird 2020 ein kleineres 43“ Modell folgen. Uns war es sehr wichtig, dass man bei GIS-freien Geräten keine Abstriche in der Bildqualität machen muss oder zusätzliche Hardware kaufen. Daher besitzen unsere Fernseher 4K HDR Panels und haben Android TV (basierend auf Android 9) integriert. Somit können ohne zusätzlichen Streaming-Stick alle Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime, YouTube etc. benutzt werden. Weiters gibt es momentan nur sehr wenige Fernseher ohne Tuner mit HDR. HDR ist sehr beliebt bei Spielern, aber auch Netflix strahlt bereits viele Titel in HDR aus und es werden täglich mehr. Daher haben wir darauf geachtet, dass unsere Geräte HDR/HDR10+ und HLG unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partner CHiQ können wir nicht nur TOP Geräte in dieser Preisklasse anbieten, sondern auch einen 24 Monate Pickup and Return Service.

Mehr Informationen zu den Produkten, Verfügbarkeit und den Preisen sind auf www.kagis.tv zu finden.

Bildermaterial in der Cloud: https://drive.google.com/open?id=1yezBf_JufIihGvGMfTUrQ27o0xYL-GFL



Rückfragen & Kontakt:

Stefan Warecka (CTO)

Tel: +436767009986 | Email: warecka @ cwt-distribution.com

www.kagis.tv