digiCON Vienna 2019 in der VHS Wiener Urania

Am 27. September beleuchten und diskutieren Expert*innen, wie intelligent moderne Technologien sein werden – oder bereits sind.

Wien (OTS) - Am 27.9. dreht sich in der VHS Wiener Urania fünf Stunden lang alles um das Thema künstliche Intelligenz. Neue Entwicklungen verstehen und diskutieren lautet das Motto der diesjährigen digiCON, der digitalen VHS Tagung. Spannende Kurzvorträge mit anschließender Diskussionen, Info-Inseln und eine Podiumsdiskussion laden dazu ein, sich mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen und Neues zu lernen. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei.

Verstehen, staunen und diskutieren

Wie Computer überhaupt denken lernen, diese Frage erläutert Werner Gruber (Direktor Planetarium Wien, Kuffner- und Urania Sternwarte) in einem Vortrag. Worauf wir uns im Bereich künstliche Intelligenz noch gefasst machen dürfen bespricht Sylvia Kuba (Direktorin VHS Penzing und Mitglied im Österr. Rat für Robotik und künstliche Intelligenz). Olivia Haider (Österr. Weltraumforum) diskutiert mit Interessierten, wie Siri, Watson & Co. den Weltraum erobern und Gerlinde Heil (Science Pool und Museum der Nerdigkeiten) fragt sich, was passiert, wenn künstliche Intelligenz auch noch g’scheit sein soll. Im Anschluss gibt es eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion.

Raketenstart hautnah und ab in den Weltraum

Wer schon immer bei einem Raketenstart dabei sein wollte, erlebt ihn hautnah im Rahmen der digiCON in der VHS Wiener Urania: Mittels VR-Brille wird man direkt zum Start versetzt und erlebt, wie die Rakete abhebt. Nach einem virtuellen Spacewalk in der Erdumlaufbahn kann man bei Schönwetter einen Blick durch das Fernrohr der Urania Sternwarte werfen.

Factbox:

digiCON Vienna 2019

Wann: Freitag, 27. September 2019, 15 – 20 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania Dachsaal, 1., Uraniastraße 1

Eintritt: kostenlos

Weitere Informationen und das komplette Programm auf www.vhs.at/digicon. (Schluss)

