ACHTUNG, TERMINVERSCHIEBUNG: 25.09., 12:00 Uhr, Präsentation Studienergebnisse "Die Kriminalitätsstatistik in Österreich"

Der Bildungsverein – Offene Gesellschaft präsentiert Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zum Thema Österreichs Kriminalitätsstatistik.

Wien (OTS) - Bekanntlich liefert Österreichs Kriminalitätsstatisitk der Öffentlichkeit nur ein mangelhaftes Bild über die tatsächliche gesellschaftliche Kriminalität.

"Die unbefriedigende Situation könnte aber auch als ‚institutionalisiertes Nichtwissen‘ betrachtet werden, als willentlicher Wall gegen eine Auseinandersetzung innerhalb der Kriminaljustiz mit den ‘Systemfolgen‘, als Produkt hinhaltenden Widerstands gegen ‚Qualitätsmanagement‘.“,

schrieb Arno Pilgram, neben Günther Ogris Autor der Studie des Instituts SORA zur Kriminalitätsstatistik, schon 2006 (Pilgram 2006, S. 399).

Nachdem letzte Woche ein Auszug der Studie zum Thema Gewaltschutz präsentiert wurde, behandelt diese Präsentation Österreichs Kriminalitätsstatistik.

12:00 Uhr Vorstellung der Ergebnisse durch Günther Ogris, Leiter des Institut SORA, das die Studie erstellt hat.

ca. 12:20 Uhr Kommentiertung der Studienergebnisse durch Reinhard Kreissl, Sicherheitsexperte und Vorstand des BVOG

ca. 12:45 Uhr Fragen

Ende spätestens 13:00 Uhr



Die Präsentation wird auf Facebook.com/bvog.at als Livestream angeboten: Livestream





Die von der politischen Akademie von JETZT - Liste Pilz beim Institut SORA in Auftrag gegebene Studie behandelt in ihrer Gesamtheit die Transparenz des österreichischen Innenministeriums im internationalen und europäischen Vergleich. Sie gliedert sich in drei Arbeitspapiere

WP 1: Österreichs Kriminalstatistik im Vergleich

WP 2: Österreichs Statistiken zum Thema Gewaltschutz

WP 3: Wirkungsziele und Indikatoren des BMI

Die Kriminalitätsstatistik Österreichs - Analyse und Handlungsempfehlungen

Datum: 25.09.2019, 12:00 - 13:00 Uhr

Ort: Bildungsverein - Offene Gesellschaft

Gumpendorferstraße 132/1/1, 1060 Wien, Österreich

Url: http://www.bvog.at

