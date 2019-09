Verkehrsbüro Group: Statement zu Thomas Cook – 23.9.2019

Wien (OTS) - Tipps für Ruefa-Kunden, die über Veranstalter Neckermann bzw. Thomas Cook gebucht haben – Situation wird mit Krisenteam laufend evaluiert

Aufgrund der am Montag bekanntgewordenen Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook sowie der derzeit unklaren Situation bei diversen Tochtergesellschaften des Reisekonzerns, hat die Verkehrsbüro Group ihren Krisenstab aktiviert.

Nach einer ersten Lagebeurteilung aller involvierten Geschäftsbereiche – im wesentlichen Ruefa und Eurotours – informiert die Verkehrsbüro Group am Montagmittag nun wie folgt:

Wir suchen derzeit aktiv das Gespräch mit den Vertretern von Thomas Cook Austria bzw. Neckermann Austria. Es gibt verschiedene Veranstalterkonstellationen und Buchungskombinationen, die wir so rasch wie möglich im Sinne unserer Kundinnen und Kunden klären wollen – das bedeutet auf Konzernebene sowohl für die Endkunden bei Ruefa wie auch im Vermittler- und Veranstalterbereich bei Eurotours.

Aufgrund der derzeit unsicheren Situation setzt Ruefa auf direkte Kundenkommunikation – Kundinnen und Kunden, die heute oder morgen (23.9./24.9.) mit dem Veranstalter Thomas Cook bzw. Neckermann in Form einer Pauschalreise in den Urlaub abfliegen, sollen sich unbedingt mit ihren Ruefa-Reiseberatern in Verbindung setzen bzw. die Kolleginnen und Kollegen im Service-Center kontaktieren (Telefonnummer: 0800200400). Hier wird jeder Fall einzeln geprüft und bestmöglich nach Lösungen und Alternativen gesucht.

Eine pauschale Aussage, dass Reisende heute bzw. morgen nicht befördert werden können, ist derzeit nicht zulässig – Ruefa ersucht die Reisenden, auf jeden Fall zum Flughafen zu fahren und vor Ort zu sehen, ob die Reise angetreten werden kann. Damit ist die sogenannte „Reisebereitschaft“ seitens der Kundinnen und Kunden sichergestellt. Gleiches gilt auch für Reisende, die an ihrem Urlaubsort auf die Heimreise warten.

Dies gilt auch für Abreisen zu einem späteren Zeitpunkt – hier evaluiert das Krisenteam von Ruefa laufend die Situation und meldet sich bei den Kundinnen und Kunden, sollten die Reisen nicht angetreten werden können. Gleiches gilt für Reisende, die bereits am Urlaubsort sind und ihre Heimreise antreten wollen.

Besonders wichtig ist es, Bestätigungen für eventuell vor Ort noch zu zahlenden Leistungen (Hotel, Mietwagen, etc.) unmittelbar einzufordern und nach der Rückkehr einzureichen, da es sich hier jedenfalls um einen Versicherungsfall handelt. Die Ruefa Reiseberater stehen ihren Kundinnen und Kunden dafür in allen Reisebüros österreichweit hilfreich zur Seite.



„Priorität haben ganz klar unsere Kunden, für die wir möglichst rasch Antworten, Lösungen bzw. Alternativen erarbeiten wollen“, so Helga Freund, als Vorstand der Verkehrsbüro Group zuständig für die touristischen Sparten der Gruppe. Wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln werde, ist derzeit noch nicht absehbar.



Deswegen ist ein eigens eingerichtetes Krisenteam mit dem Monitoring der Situation sowie der laufende Kommunikation zu Kunden, Partnern und Medien beauftragt worden. Erste Anlaufstelle für die Kundinnen und Kunden sind aber die Beraterinnen und Berater in den Ruefa Reisebüros sowie im Ruefa Servicecenter.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Hansal, MSc.

Verkehrsbüro Group

Departmentleitung Konzernkommunikation & Pressesprecherin

Lassallestraße 3, 1020 Wien

Tel.: 01/588 00-172 | Fax: 01/588 00-444

presse @ verkehrsbuero.com

www.verkehrsbuero.com