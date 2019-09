Sky Österreich auf den Medientagen 2019

Wien (OTS) - Die Medienwelt ist in Aufbruchstimmung. Bei den Österreichischen Medientagen am 25. und 26. September diskutieren Politik, Wissenschaft und Medienwirtschaft unter dem Motto „Stunde Null. Die neue Medienrealität“ über die Zukunft der Branche.



Auch das heimische Medienunternehmen Sky Österreich bringt diese Woche in Wien zahlreiche Impulse ein und stellt sich mit seinen Managern und Strategien den brennendsten Zukunftsthemen.



Ein Überblick über die von Sky besetzten Panels und Slots:

Mittwoch, 25. September

TV-Gipfel

Grand Hall, 11:15 – 12:20 Uhr

Am Panel: Katharina Behrends (NBC Universal International Networks), Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 PULS 4), Julia Reuter (Mediengruppe RTL), Reinhard Scolik (BR), Alexander Wrabetz (ORF), Christine Scheil (Geschäftsführerin Sky Österreich)



Donnerstag, 26. September

Distribution: Der wahre Hebel der Macht

Stage One, 12:15 - 12:45 Uhr

Am Panel u.a.: Michael Radelsberger (Vice President Go to Market Strategy Sky Österreich)



Cut! Film und Serien zwischen analoger Tradition und digitaler Moderne

Grand Hall, 14:40 bis 15:20 Uhr

Am Panel u.a.: Marcus Ammon (Senior Vice President Origional Production Sky Deutschland)



Big Business? Übernehmt Verantwortung! - Die Rolle von Tech Giants in Österreich und Europa

Stage One, 16:30 – 16:50 Uhr

Am Panel: Dr. Florian Saurwein (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ) und Christine Scheil (Geschäftsführerin Sky Österreich)



Erstmals wird dabei die von Sky finanziell unterstützte Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vorgestellt und diskutiert. In einem anschließenden Q&A erläutert Christine Scheil warum gerade heimische Medienunternehmen an der Regulierung der Tech Giants Interesse haben.



