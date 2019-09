Generali wird zum GesundheitsCoach

Generali – lebenslanger Partner für die Gesundheit. Österreicher sollen mehr gesunde Lebensjahre genießen. Ausbau von digitalen Services und Start der neuen Meine Generali App.

Wien (OTS) - Das Gesundheitsbewusstsein in Österreich ist hoch. Dennoch möchte eine deutliche Mehrheit von 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mehr Gesundheit in ihren Alltag integrieren. Ziel ist ein gesünderer Lebensstil und letztendlich mehr gesunde Lebensjahre. Denn hier liegt Österreich trotz einer hohen Lebenswartung mit nur 57 gesunden Lebensjahren deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 64 Jahren und weit abgeschlagen hinter Spitzenreiter Schweden mit 74 Jahren.

Die Generali Versicherung nutzt den technologischen Fortschritt und baut ihren Kundenservice in der Gesundheitsvorsorge deutlich aus. Mit dem neuen Generali GesundheitsCoaching können sich Kunden via „Meine Generali“ App und Gesundheits-Hotline einfacher gesund halten.

Dr. Martin Sturzlbaum, Generali Chief Insurance Officer Leben/Kranken, erklärt: „Die Generali Versicherung hat es sich zum Ziel gesetzt, ein lebenslanger Partner für ihre Kunden zu sein. Das große Potenzial der Digitalisierung wollen wir auch im Bereich Gesundheit nutzen, um möglichst viele Menschen bei gesundheitsfördernden Lebensstil-Änderungen zu unterstützen. Mit digitalen Innovationen wie der „Meine Generali“ App wollen wir die Lebensqualität unserer Kunden verbessern. Damit bieten wir einen sicheren und benutzerfreundlichen Zugang, ohne dabei die menschliche Komponente außer Acht zu lassen.“

Dr. Hemma Massera, Leiterin Generali Krankenversicherung, erläutert den neuen Generali Ansatz: „Immer mehr Menschen sind digital affin und wollen neue Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge selbstbestimmt nutzen. Etwa wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten zu verändern oder neue Präventionsmöglichkeiten zu erkennen. Hinzu kommt der Wunsch, bei medizinischen Fragen ärztliche Hilfe unkomplizierter und rascher in Anspruch nehmen zu können – auch am Wochenende, wenn Hausarzt oder Kinderarzt nicht erreicht werden können. Mit dem neuen Generali GesundheitsCoaching können wir diesen Service orts- und zeitunabhängig bieten.“

MIT „MEINE GENERALI“ WIRD KUNDENPORTAL MOBIL

„Meine Generali“ ist das Generali Kundenportal als App – erweitert um neue Gesundheitsservices. Über 255.000 registrierte Nutzer des Generali Kundenportals können seit 16. September ihre Versicherungsangelegenheiten einfach von überall aus via „Meine Generali“ mit den gleichen Zugangsdaten wie beim Online-Portal erledigen. In der App lassen sich alle Generali Dokumente und Polizzen verwalten. Zusätzlich können Rechnungen aus der Krankenversicherung komfortabel eingereicht und Leistungen aus dem Generali GesundheitsCoaching in Anspruch genommen werden.

GENERALI GESUNDHEITSCOACHING MIT ONLINE-SPRECHSTUNDEN

Das neue Generali GesundheitsCoaching bietet dem Kunden zahlreiche Serviceleistungen sowohl beim Gesundwerden als auch beim Gesundbleiben. Erreichbar rund um die Uhr stehen über die Generali Gesundheits-Hotline 0800 20 444 00 oder über die „Meine Generali“ App folgende Leistungen zur Verfügung:

24h-Gesundheits-Hotline:

Medizinischen Rat einholen – Rückruf eines Arztes innerhalb von 30 Minuten

Unterstützung bei der Suche nach dem besten Arzt oder Therapeuten

Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung

Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

Persönliche Begleitung nach einer Erkrankung

24h-Hilfe bei Notfällen in Österreich und im Ausland

Medizinische Online Sprechstunde (sichere Videoverbindung via Handy/Tablet/PC):

Ärztliche Beratung durch Allgemeinmediziner und Ärzte anderer Fachrichtungen

Ärztliche Befundbesprechung

Medikamenten-Check



Online Sprechstunde mit GesundheitsCoach zu den Themen:

Ernährung

Bewegung

Mentale Fitness

mit dem Ziel, Risikofaktoren zu reduzieren, auf einen gesünderen Lebensstil umzustellen, nach einer Erkrankung zu begleiten und beim Umgang mit neuen Lebenssituationen zu unterstützen.

TESTMÖGLICHKEIT BIS 31.12.2020

Alle Leistungen des Generali GesundheitsCoachings können ab sofort bis 31.12.2020 uneingeschränkt von Generali Gesundheitsvorsorge-Kunden in Anspruch genommen werden. Nach der Testaktion ist der Leistungsumfang vom Gesundheitstarif abhängig.

Das Generali GesundheitsCoaching wird über die Europ Assistance, weltweiter zur Generali Group gehörender Notfall- und Servicedienstleister, abgewickelt. Neben der Einsatzzentrale steht eine Vielzahl an Ärzten und Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen (Sportwissenschaft, Diätologie, Psychologie, Gesundheits- und Krankenpflege) zur Verfügung.

GENERALI ALS LEBENSLANGER PARTNER

Die Generali Versicherung deckt als lebenslanger Partner für die Gesundheit ihrer Kunden alle wichtigen Säulen zum Gesundwerden und Gesundbleiben ab: Zu den Leistungen im Bereich Vorsorge zählen das „Rundum gesund“-Angebot mit Fitness-Trainings, Wellness-Aufenthalten oder Gesundheitschecks sowie Privatarzt und Alternative Vorsorge. Das in Europa einzigartige Gesundheitsprogramm Generali Vitality motiviert zu einem gesünderen Leben. Die MedCare Produkte bieten finanzielle Absicherung für ambulante und/oder stationäre Heilbehandlungen. Mit dem neuen GesundheitsCoaching helfen und beraten wir sowohl online als auch persönlich.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungs-gruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 66 Milliarden Euro im Jahr 2018 vertreten. Mit rund 71.000 MitarbeiterInnen sowie 61 Millionen KundInnen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Die Generali hat das Ziel, ein lebenslanger Partner ihrer Kunden zu sein, der dank seines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen bietet.

In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

www.generali.at







