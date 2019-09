Juwelierraub Floridsdorf: Großfahndung nach unbekannten Tätern

Wien (OTS) - 23.09.2019; 09:30 Uhr

21., Am Spitz

Heute Vormittag ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Floridsdorf. Aktuell läuft eine bundesländerübergreifende Großfahndung nach den Tatverdächtigen. Derzeitiger Erkenntnisstand: Zum Tatzeitpunkt waren zwei Angestellte im Geschäft anwesend. Bei dem Überfall sind die beiden Personen – ein Mann und eine Frau – verletzt worden. Die Täter ergriffen mit diversen Schmuckgegenständen in einem Auto die Flucht Richtung Niederösterreich. Ein Zeuge, der die Täter zu Fuß kurz verfolgen wollte, wurde ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache verletzt. Entgegen aktuell verbreiteter Spekulationen handelt es sich bei diesem Einsatz nicht um eine Geisellage.

Derzeit findet in Niederösterreich eine Großfahndung statt, bei der auch Kräfte des EKO Cobra integriert sind. Aus taktischen Gründen können derzeit keine näheren Informationen veröffentlicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at