AIT auf der D-A-CH-Tagung „Baudynamik"

Wien (OTS) - Am 26. und 27. September treffen einander in Innsbruck VertreterInnen aus Wissenschaft und Praxis zum Austausch über aktuelle Entwicklungen, Problemstellungen und Lösungsansätze in der Baudynamik



Diese Woche laden die Universität Innsbruck und die Österreichische Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik (OGE) zur 16. Tagung „Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik“, um einen Austausch über den aktuellen Kenntnisstand bei der Ermittlung, Beurteilung und Minderung dynamischer Beanspruchungen von Gebäuden und Infrastrukturen anzuregen. Heuer findet die Tagung am 26. und 27. September in Innsbruck statt; erwartet werden ExpertInnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum.

Das AIT Center for Mobility Systems ist als Aussteller mit einem Infostand vertreten, außerdem werden die Experten Dominik Prammer und Prof. Rainer Flesch Vorträge zu folgenden aktuellen Forschungsschwerpunkten am AIT halten:

Dynamische Belastung von Betonfahrbahndecken

Baudynamische Eigenschaften von Eisenbahnbrücken

Erschütterungs- und Schalleinwirkung auf Menschen in Gebäuden bei Bauarbeiten





Schwingungen sicher ermitteln, bewerten und mindern

Bauwerke unterliegen häufig besonderen dynamischen Beanspruchungen. Neben natürlichen Ursachen wie Windbewegungen sorgen vor allem Verkehr sowie Erschütterungen durch Maschinen und Menschen für eine zunehmende dynamische Belastung. Unkontrolliert können diese Schwingungen die Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Lebensdauer von Gebäuden sowie das Wohlbefinden von Menschen negativ beeinträchtigen. Weiters müssen Bauwerke auch in moderaten seismischen Zonen wie Österreich auf Extremereignisse wie Erdbeben ausgelegt werden. Auswirkungen von Schwingungen aller Art müssen frühzeitig ermittelt, bewertet und durch geeignete Maßnahmen gemindert werden.

Die Forschungsgruppe Baudynamik am AIT befasst sich mit der Untersuchung von Erschütterungen und Schall sowie deren Einwirkung auf Bauwerke und Menschen. Dominik Prammer, Junior Scientist am Center for Mobility Systems, zu seiner Forschungsarbeit: „Durch neuartige In-situ-Messsysteme ist es uns gelungen, nun erstmals Belastungen aus dem Zusammenspiel von Verkehr und Temperaturverformung direkt in der Autobahn-Fahrbahndecke zu bestimmen. Mittels Messungen und Simulationen können empfohlene Richtwerte überprüft und gegebenenfalls Designänderungen vorgeschlagen sowie Bemessungsparameter angepasst werden. Der Einsatz von Langzeitüberwachungen entlang von Verkehrswegen liefert den Infrastrukturbetreibern wichtige Informationen im Hinblick auf die Erhaltung.“

ASSESS, VIBES und QUIET: Lösungen für eine sichere, beständige und lärmemissionsarme Verkehrsinfrastruktur

Im Rahmen der D-A-CH-Tagung werden die von den AIT-ExpertInnen entwickelten Tools ASSESS, VIBES und QUIET vorgestellt. ASSESS dient der Zustandsbewertung von Bauwerken, der Risikoabschätzung in Bezug auf Naturgefahren und der Entwicklung präventiver Maßnahmen. Mit VIBES messen die AIT-ForscherInnen Schwingungen und Erschütterungen, bewerten deren Auswirkungen auf Menschen, Gebäude und die Umwelt und leiten daraus Maßnahmen für Erschütterungsschutz und Bauteiloptimierung ab.

Im Rahmen von QUIET werden präzise Schallmessungen im Verkehrsbereich durchgeführt, um Lärmemissionen numerisch abzubilden und zu analysieren. Gemeinsam mit Infrastrukturbetreibern und Herstellern von Infrastrukturkomponenten können somit effiziente Lärmschutzmaßnahmen entwickelt werden.

Alois Vorwagner, Leiter der Baudynamik-Gruppe am AIT Center for Mobility Systems: „Mit unseren Lösungen QUIET, ASSESS und VIBES tragen wir ganz wesentlich zur einer sicheren, beständigen und lärmemissionsarmen Verkehrsinfrastruktur bei. Wissenschaftliches Know-how und praktische Umsetzbarkeit verschaffen Infrastrukturbetreibern somit einen entscheidenden Vorteil.“

16. D-A-CH Tagung: Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik

26. und 27. September 2019

Tagungsort: Universität Innsbruck, Katholisch-Theologische Fakultät, Karl-Rahner-Platz 3

Weitere Informationen zur Tagung: http://www.oge.or.at/pdf/D-A-CH_2019_flyer_ankuendigung.pdf

Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/mobilitysystems/

