Michael Veit ist neuer Vorstand für Wertpapierunternehmen bei AFPA

Wien (OTS) - Ing. Michael Veit wurde von der Mitgliederversammlung des österreichischen Verbands der Versicherungs- und Finanz-Professionisten (AFPA) zum neuen Vorstandsmitglied für den Bereich Wertpapierunternehmen gewählt. Er übernimmt das Amt von Mag. Alexander Varga, der diese Funktion seit 2011 innehatte und es auf freiwilligen Wunsch abgibt.

„Mit Michael Veit führt ein erfahrener und bestens vernetzter Branchenprofi die Arbeit für die Mitgliederinteressen weiter“, so Johannes Muschik, Obmann des Verbands. „Gleichzeitig bedanke ich mich im Namen aller Mitglieder bei Alexander Varga für sein Engagement und seine hervorragende Arbeit in den vergangenen acht Jahren.“ Alexander Varga steht für branchenpolitische Anliegen weiterhin unterstützend zur Verfügung.

Ing. Michael Veit verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Er ist Geschäftsführer des Wertpapierdienstleisters FinanzAdmin. Das Haftungsdach zählt mit 270 angebundenen Beraterinnen und Beratern und ca. 1,1 Mrd. EUR betreutem Investitionsvolumen zu den führenden Wertpapierunternehmen des Landes.

„In meiner neuen Funktion werde ich die praktische Umsetzung der zahlreichen EU Vorgaben in Österreich begleiten“, so Michael Veit. Als weiteren Schwerpunkt für die kommenden Jahre sieht er die bevorstehende Regulierung des FinTech und InsurTech Sektors. „Die neue EU Kommission hat eine Verordnung zur Regulierung digitaler Finanzdienstleistungen auf ihre Agenda gesetzt.“



Über den Europäischen Dachverband der Finanzberaterinnen und -berater in Brüssel (FECIF) wird man in die Konsultationen der EU mit eingebunden sein. Die Mitgliederinteressen werden auch in Österreich aktiv vertreten. Zur Zeit nimmt AFPA beispielsweise an der Konsultation der österreichischen Finanzmarktaufsicht zur Digitalisierung des heimischen Finanz- und Versicherungssektors teil.

