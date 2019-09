Weltweit größte Demo-Show für Kompostierung und Biomasseaufbereitung in Oberösterreich

Präsentation modernster Maschinen, Techniken und Zukunftstrends sowie Verleihung des „KompOskars“ für den besten Kompost Österreichs

Alberndorf in der Riedmark (OTS) - Der 6. Internationale Praktikertag für Kompostierung – die weltweit größte Demo-Show für Kompostierung und Biomasseaufbereitung – fand am 19. September in Alberndorf in der Riedmark in Oberösterreich statt. Die vom Kompost & Biogas Verband Österreich (KBVÖ) organisierte internationale Leistungsschau fand auf der Anlage der Huemer Kompost GmbH statt und unterstrich Österreichs führende Rolle in der Kompost-Branche. Hunderte Besucher waren dabei, als die modernsten Maschinen und Techniken präsentiert und die Zukunftstrends wie „Kompost 4.0“ vorgestellt wurden. Zum bereits dritten Mal wurde heuer der „KompOskar“ für den besten Kompost Österreichs vergeben. Sieger ist Franz Hanl aus Langenstein in Oberösterreich.





Innovationen und Trends der österreichischen Kompost-Branche wurden einem internationalen Publikum präsentiert

In Österreich gibt es derzeit über 400 Kompostanlagenbetreiber, die jährlich 1,56 Millionen Tonnen biogener Abfälle zu wertvollem Kompost veredeln. Beim 6. Internationalen Praktikertag für Kompostierung nutzten die führenden – großteils heimischen – Anbieter die Möglichkeit, einem internationalen Publikum mobile Maschinen zur Zerkleinerung von Biomasse, neueste Techniken in den Bereichen Umsetzen, Sieben, Messen und Regeln, Manipulieren sowie Transportieren vorzustellen. In der von ORF-Gartenexpertin, Moderatorin und Kompostfan Ing. Angelika Ertl moderierten Veranstaltung wurden Innovationen präsentiert, wie „Kompost 4.0“ – bzw. kmqs.at – das bislang einzigartige Möglichkeiten der Digitalisierung in der Kompostierung nutzt.

KompOskar für Franz Hanl, besondere Ehrung für Mag. Franz Mochty und DI Florian Amlinger

Im Rahmen des Praktikertags wurde bereits zum dritten Mal der „KompOskar“ für den besten Kompost Österreichs vergeben. Der Sieger Franz Hanl konnte die Fachjury überzeugen, die anhand von sechs Parametern und dem optischen Gesamteindruck beurteilte. Eine spezielle Ehre wurde Mag. Franz Mochty und DI Florian Amlinger zuteil, die den „KompOskar“ für einen Meilenstein für die Branche erhielten. Mochty – Leiter der Abteilung „EDM-Programm Umwelt“ in der Sektion Abfallwirtschaft, Chemiepolitik und Umwelttechnologie im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus – gilt gemeinsam mit dem international renommierten Berater Amlinger als einer der Väter der österreichischen Kompostverordnung, die bundesweit einheitlich verbindliche Regelungen für die Herstellung, das In-Verkehr-Bringen und die Kennzeichnung von Kompost als Produkt festlegt.

