Mutig, innovativ & erfrischend anders: neues Design Hotel rockt das Zillertal

Kreatives Zillertaler Gastgeber-Paar bringt frischen Wind in die Tiroler Hotellerie.

Wir erfüllen nicht nur Wünsche, wir kreieren einzigartige Momente. Die Welt ist kompliziert genug: Unsere Location, unser Lifestyle, unsere Produkte und unser Service sind zwar erstklassig, aber nicht aufdringlich. Premium, aber nicht bieder und schon gar nicht einfallslos. Ganz nach dem Credo: Luxus ist Aufmerksamkeit. Das auf höchstem Niveau, persönlich und unkompliziert Franz-Josef Perauer, Gastgeber ZILLERTALERHOF

Wir stehen ganz klar für einen alpinen Lifestyle, der nicht status-, sondern erlebnisorientiert ist! Franz-Josef Perauer, Gastgeber ZILLERTALERHOF

Wir haben noch so viele verrückte und eigenwillige Ideen. Welche wir davon tatsächlich umsetzen, wird sich zeigen. Aber eines ist gewiss: Querdenken ist und bleibt unsere Leidenschaft, aber stets zielstrebig in die Zukunft! Katharina Perauer, Gastgeberin ZILLERTALERHOF

Mayrhofen (OTS) - Das seit vielen Jahrzehnten behutsam geführte Traditionshaus ZILLERTALERHOF in Mayrhofen erfuhr nach 18-monatiger Konzeptphase und dreimonatigem Umbau eine Transformation vom klassischen alpenländischen Ferienhotel hin zum stilvollen „Alpine Hideaway“.

Das Motto der Wandlung: „Tradition.Reloaded!“ Das Versprechen: Ein zeitgemäßes Konzept, in dem alpines Flair auf urbane Elemente trifft – ohne der Vergangenheit die Tür zu weisen. Das Ergebnis: Dort, wo jahrzehntelange Tradition ihren Ursprung hat, wird mit viel Erfahrung und Herzblut eine Geschichte neu erzählt – und weitergeschrieben. Design und Authentizität zeitgemäß vereint, in einem lässigen Setting, das den Charakter und die Leidenschaft seiner Gastgeber widerspiegelt.

Diese holten sich die Ideen für ihr Herzensprojekt aus den eigenen Wanderjahren: Franz-Josef Perauer zog es schon jung hinaus in die Welt. Er lebte, studierte und arbeitete in unterschiedlichen Ländern und ließ sich von den Metropolen dieser Welt inspirieren. Er vertiefte dabei seine Leidenschaft für das Echte, Bodenständige, Alpine und gleichzeitig entwickelte er ein Faible für das Spezielle, das Andersartige, das Urbane. Auch Katharina liebt die Ferne und das Reisen. Neben Stationen in London und Mailand reist sie mit Franz-Josef um die Welt. Sie lebt für Musik, Mode und Kunst. Jeder kleine Ausflug wird zur Bildungsreise, jeder Eindruck zur Inspiration. Doch erst als sich die zwei Freigeister entscheiden, ihre geballte Portion Erfahrung und Leidenschaft zu bündeln und in ein innovatives, individuelles Hotelkonzept zu gießen, sind die beiden auch wirklich angekommen.

Die Philosophie des Gastgebens basiert im ZILLERTALERHOF auf einem proaktiven Ansatz: Alles können, nichts müssen. „Wir erfüllen nicht nur Wünsche, wir kreieren einzigartige Momente. Die Welt ist kompliziert genug: Unsere Location, unser Lifestyle, unsere Produkte und unser Service sind zwar erstklassig, aber nicht aufdringlich. Premium, aber nicht bieder und schon gar nicht einfallslos. Ganz nach dem Credo: Luxus ist Aufmerksamkeit. Das auf höchstem Niveau, persönlich und unkompliziert“ , gibt Franz-Josef Perauer Einblicke und fährt fort: „Wir stehen ganz klar für einen alpinen Lifestyle, der nicht status-, sondern erlebnisorientiert ist!“

Für die Zukunft hat das rührige Unternehmerpaar noch viel vor: „Wir haben noch so viele verrückte und eigenwillige Ideen. Welche wir davon tatsächlich umsetzen, wird sich zeigen. Aber eines ist gewiss: Querdenken ist und bleibt unsere Leidenschaft, aber stets zielstrebig in die Zukunft!“

Factbox: ZILLERTALERHOF Highlights

Hotel in Top Location im Zentrum von Mayrhofen

Edler Mid-Century Chic kombiniert mit typisch alpinem Flair

Fine Alpine Dining mit kreativ-regionalen Gourmetmenüs und korrespondierender Weinbegleitung

Beheizter In- & Outdoor Pool mit State-of-the-Art Wellnessbereich

Regelmäßige Yoga-Workshops in kleinen Gruppen

Beauty Treatments mit einzigartigen Produkten von BABOR Cosmetics

Stylische HOF BAR - Wine & Cocktailbar mit Outdoor Lounge zum Chillen

Die ZILLERTALERHOF Philosophie Öffnen

Rückfragen & Kontakt:

ZILLERTALERHOF GmbH

Am Marienbrunnen 341

6290 Mayrhofen



Kontaktperson:

MMag. Franz-Josef Perauer

Mail: direktion @ zillertalerhof.at

Mobil: +43 664 200 8442