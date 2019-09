Erhebliche Menge an Suchtgift sichergestellt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 19.09.2019, 07:30 Uhr

Vorfallsort: 20., Ospelgasse

Sachverhalt: Nach diversen Ermittlungstätigkeiten gelang es Drogenfahndern des LKA Wien, ein Pärchen auszuforschen, das größere Mengen an Suchtgift – vorwiegend Stimulantien – aus dem Darknet bestellt und weiterverkauft haben dürfte. Die beiden Österreicher (32, 28) wurden bei einer Hausdurchsuchung festgenommen. Bei der Durchsuchung, wo ein Suchtmittelspürhund im Einsatz stand, fand man:

• ca. 600 Stück Ecstasy-Tabletten,

• ca. 73g Amphetamin,

• ca. 35g Methamphetamin,

• ca. 53g Marihuana inkl. Aufzuchtanlage,

• 13 LSD-Trips sowie

• kleinere Mengen an Kokain und Cannabisharz.

Im Zuge weiterführender Ermittlungen konnten die Ermittler dem Paar weitere ca. 500g Amphetamin, ca. 400 Stück Ecstasy-Tabletten und ca. 10g Kokain, die bereits in Deutschland und Österreich sichergestellt worden waren, zuordnen. Die beiden Beschuldigten befinden sich in Haft.

