Wien: Stadt und Wirtschaftskammer stellen 1,2 Millionen Euro für Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen zur Verfügung

Wien (OTS/RK) - Die weihnachtlich beleuchteten Straßen Wiens sind Magnet für Wienerinnen und Wiener sowie für Touristinnen und Touristen und vermitteln nicht nur weihnachtliche Stimmung, sondern haben auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.

In den kommenden 12 Monaten werden Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien deshalb die Wiener Einkaufsstraßen nicht nur bei der Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung finanziell unterstützen, sondern in den Saisonen 2019/20 und 2020/21 auch bei Neuanschaffungen oder Reparaturen. Zusätzlich zu den bisherigen Mitteln stellen Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien dafür je 600.000 Euro (insg. 1,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Bürgermeister Michael Ludwig zeigt sich erfreut: „Das weihnachtliche Wien strahlt über unsere Stadtgrenzen hinaus in die Welt und zieht Besucher aus allen Ländern an. Aber auch besonders die Wienerinnen und Wiener schätzen unsere in der winterlichen Jahreszeit illuminierte Stadt. Daher ist es mir natürlich ein großes Anliegen, den Wiener Einkaufsstraßen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien bei der Neuanschaffung unter die Arme zu greifen.“

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck: „Was wäre Wien ohne seine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung? Sie leistet einen wichtigen Beitrag, damit sich unsere Gäste, aber auch die Wienerinnen und Wiener in der Weihnachtszeit wohl fühlen. Gerade in Zeiten des fortschreitenden Online-Handels ist es umso wichtiger, Kunden und Touristen ein echtes Weihnachtserlebnis zu bieten. Deshalb unterstützen wir unsere Kaufleute gemeinsam mit der Stadt noch stärker bei der Weihnachtsbeleuchtung.“

„Seit 1998 gibt es die Förderung zur Weihnachtsbeleuchtung, insgesamt haben Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien schon rund 20 Millionen Euro für Montage, Demontage und Neuanschaffung ausbezahlt. Das ist eine beachtliche Summe und gleichzeitig ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Wien“, zeigt sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke überzeugt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

+43 1 4000 81846

paul.weis @ wien.gv.at



Michael Vorauer

Presse und Newsroom

Wirtschaftskammer Wien

+43 1 514 50 1476

michael.vorauer @ wkw.at



Berenike Lettmayer

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81219

berenike.lettmayer @ wien.gv.at