ORF SPORT + mit „The Best FIFA Football Awards 2019“

Auch am 23. September: Pressekonferenz vor der Leichtathletik-WM in Doha

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 23. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz vor der Leichtathletik-WM in Doha um 11.00 Uhr und von „The Best FIFA Football Awards 2019“ um 20.25 Uhr, die Höhepunkte von der Baseball-EM Bonn 2019 um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.15 und 23.20 Uhr und die Sendung „Fußball“ (8. Runde, der Samstag um 22.00 Uhr, der Sonntag um 22.40 Uhr).

Von 27. September bis 6. Oktober gehen im Khalifa Stadium in Doha/Katar die 17. IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. Insgesamt werden rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus 205 Nationen an den Start gehen und um 49-mal Gold, Silber und Bronze kämpfen. Der ÖLV nominierte mit Ivona Dadic, Lemawork Ketema, Verena Preiner und Lukas Weißhaidinger jeweils zwei Frauen und zwei Männer für die Weltmeisterschaft. Bei der ÖLV-Pressekonferenz am 23. September sind unter anderem Dadic, Preiner und Weißhaidinger mit dabei. Reporter ist Dietmar Wolff.

Die Verleihung der The Best FIFA Football Awards, bei der die größten Stars aus der Welt des Fußballs geehrt werden, findet in diesem Jahr im berühmten Teatro alla Scala in Mailand statt.

