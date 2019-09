Der Countdown läuft: Noch eine Woche bis zum 13. Wiener Weinwandertag!

Am 28. & 29. September gemeinsam durch Wiens Weinberge wandern!

Wien (OTS) - Am letzten September-Wochenende ist es wieder soweit: Umweltstadträtin Ulli Sima und die Stadt Wien laden zum traditionellen Wiener Weinwandertag! Wandern und Weingenuss – der traditionelle Wiener Weinwandertag bietet am Wochenende vom 28. und 29. September bereits zum 13. Mal die perfekte Gelegenheit für einen Spaziergang in den malerischen Wiener Weinbergen: „Der Weinwandertag ist zu einem wunderbaren Fixpunkt im Wiener Herbst geworden. Ich lade alle ein, die Gelegenheit zu nützen um den Genuss des hervorragenden Wiener Weins mit einem angenehmen Spaziergang in der idyllischen Weinlandschaft unserer großartigen Stadt zu verbinden“, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke.

Auf einer Gesamtlänge von rund 25 Kilometern kann auf drei Routen nach Herzenslust gewandert, verkostet und geschlemmt werden. Natürlich müssen nicht alle Routen in Angriff genommen werden und schon gar nicht in einem Stück! Denn entlang des Weges warten die Wiener WinzerInnen mit ihren Köstlichkeiten aus Küche und Keller auf. So wird der Wiener Weinwandertag auch für gemütliche BesucherInnen zum herbstlichen Highlight mit atemberaubendem Blick über die Donaumetropole.

Genussvoller Weinspaziergang auf drei Routen

Neben der 10,8 Kilometer langen Wanderung von Neustift bis Nussdorf im 19. Bezirk gibt es eine 9,6 Kilometer lange Route von Strebersdorf bis Stammersdorf durch den 21. Bezirk und eine rund 4,5 Kilometer lange Route in Ottakring. Alternativ zu den Hauptrouten besteht auch die Möglichkeit, auf kleineren Teilstrecken zu wandern. An beiden Tagen können beim gemeinsamen, erholsamen Wandern die Wiener Weinlandschaft und ihre kulinarischen Möglichkeiten erkundet werden. Die Wege sind senioren- und kinderfreundlich; für Familien, die gerne mit Kinderwagen unterwegs sind, gibt es eigene, speziell gekennzeichnete Wegstrecken. Das Programm dauert an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Tolles Rahmenprogramm mit DJ, Schmankerl und Kinderbauernhof

Entlang der Strecken laden Winzer und Heurige mit Jausenstationen, köstlichem Wiener Wein und Traubensaft zur Rast. Darüber hinaus gibt es bei einer Pause am Weingut Cobenzl DJ-Musik, kulinarische Schmankerl und vieles mehr. Auch für Familien gibt’s Programm: Der Kinderbauernhof Landgut Cobenzl und der Kinderbauernhof am Magdalenenhof (Bisamberg) sind für die Kinder jedes Jahr ein Hit, auch am Schloss Wilhelminenberg wird ein Kinderprogramm geboten – mit Kinderschminken und vielem mehr! Lust zum Mitwandern bekommen? Alle Ein- und Ausstiegspunkte sind umweltfreundlich mit den Öffis gut erreichbar. Auf den Strecken Weingut Cobenzl – Grinzing – Nussdorf bzw. Strebersdorf – Stammersdorf und retour gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, gratis auf den Shuttlebus-Service umzusteigen, um anschließend wieder ausgeruht weiterzuwandern.

Top informiert & navigiert mit der Weinwandertag-App

Mit der Weinwandertag-App hat man alle Routen und Infos am Smartphone. Sie hilft bei der Navigation und bietet auch die Möglichkeit an den Stationen digitale Stempel zu sammeln. Die App ist für iPhone und Android-Geräte erhältlich.

Download in den App-Stores sowie unter www.umweltmusterstadt.wien.at

Wien ist für Weinbau weltbekannt

Wien ist mit rund 700 Hektar Rebfläche weltweit die einzige Millionenstadt mit wirtschaftlich bedeutendem Weinbau. Seit mehr als 100 Jahren führt die Stadt mit dem Weingut Cobenzl auch einen eigenen Weinbaubetrieb. Das Weingut Cobenzl ist Flaggschiff für den Wiener Weinbau und erntet nicht nur hervorragende Trauben, sondern immer wieder auch nationale und internationale Preise. Zuletzt wurde es als eines der ersten Weingüter Österreichs vom Österreichischen Weinbauverband als „zertifiziert nachhaltig“ ausgezeichnet.

Eine Karte mit den Wanderstrecken gibt es direkt bei den Ein- und Ausstiegsstellen. Alle Infos finden Sie auf www.umweltmusterstadt.wien.at.

