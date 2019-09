Sebastian Kurz bei "ATV Aktuell: Im Fokus Spezial", morgen um 19.25 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Bei "ATV Aktuell: Im Fokus Spezial", morgen um 19.25 Uhr trifft ATV-Moderator Benedikt Gmeiner auf ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz. Im exklusiven 15-minütigen Talk äußert sich Kurz unter anderem zu folgenden Themen:



Über tiefgreifende Veränderungen in der FPÖ unter Norbert Hofer seit dem Koalitionsende: „Jetzt gab es einige so genannte Einzelfälle von Identitären und rechtsradikalen Äußerungen und ich hoffe, dass Norbert Hofer es da schaffen wird, die FPÖ stärker noch zu verändern.“

Über die Rolle Herbert Kickls in einer möglichen Neuauflage einer ÖVP-FPÖ, hält Kurz fest, es sei ausgeschlossen, dass Kickl Innenminister werden wird oder ein anderes Ministeramt bekleidet. An Spekulationen über Kickl als möglichen Klubobmann, will Kurz sich nicht beteiligen.

Ob eine Koalition mit der SPÖ für Kurz eher vorstellbar wäre, mit jemand anderen an der Parteispitze als Pamela Rendi-Wagner: „Natürlich gibt es einige in der SPÖ, mit denen ich ein besseres persönliches Verhältnis habe und andere, mit denen ich nicht so engen Kontakt pflege. In der Koalitionsfrage geht es um Inhaltliches und da sind Konzepte von SPÖ und ÖVP sehr, sehr unterschiedlich.“



