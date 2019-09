Marktinnovation: Mit junior-angin Lollis halsschmerzfrei in den Herbst starten

Wien (OTS) - Ab sofort sind junior-angin Lollis exklusiv in Apotheken erhältlich und lindern zuverlässig mit natürlichen Inhaltsstoffen und leckerem Erdbeergeschmack Kinderhalsschmerzen ab 3 Jahren.



junior-angin – der Kinderhalsschmerzexperte

junior-angin Pastillen wurden speziell für die Linderung von Kinderhalsschmerzen entwickelt und sind seit bald 10 Jahren in österreichischen Apotheken erhältlich. Aufgrund des großen Erfolges ergänzen ab sofort junior-angin Lollis das Sortiment, die auf der bewährten Wirkstoffzusammensetzung basieren und außerdem fruchtig nach Erdbeere schmecken.

Halsschmerzen bei Kindern sind keine Seltenheit

Während Erwachsene zwei- bis dreimal im Jahr betroffen sind, trifft eine Erkältung Kleinkinder sechs- bis achtmal pro Jahr und beginnt oft mit Hals- und Schluckbeschwerden. Der Grund dafür ist die Schädigung des natürlichen Schutzfilms auf der Rachenschleimhaut, womit sich Viren und Bakterien besonders leicht auf den trockenen Schleimhäuten ansiedeln und zu Entzündungen und Halsbeschwerden führen können.

Mit pflanzlichem Isländisch Moos Kinderhalsschmerzen lindern

junior-angin Lollis und junior-angin Pastillen enthalten den bewährten natürlichen Wirkstoff Isländisch Moos, der eine Schutzschicht auf der Rachenschleimhaut bildet, wodurch Reizeinwirkungen und Keime ferngehalten werden. Das in beiden Produkten außerdem enthaltene Calciumpantothenat dient als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut. Zusätzlich unterstützen das in den junior-angin Lollis enthaltene Vitamin C und das in den junior-angin Pastillen enthaltende Zink die körpereigenen Abwehrkräfte.

neo-angin – Die Halsschmerzexperten

neo-angin ist seit seiner Markteinführung 1966 zum erfolgreichsten und bekanntesten Produkt von Klosterfrau Healthcare herangewachsen und als Marke 93 % aller Österreicher und Österreicherinnen ein Begriff. Mittlerweile sind unter den Marken junior-angin und neo-angin, dessen Sortiment zuletzt um die Geschmacksrichtungen Kirsche und Salbei erweitert wurde, als Halsschmerzexperten sieben verschiedene Produkte in österreichischen Apotheken erhältlich.

