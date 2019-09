Neues EU-Jugendprogramm feiert ersten Geburtstag

Europäisches Solidaritätskorps (ESK) förderte in Österreich Jugendprojekte mit bisher 2,5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Seit Oktober 2018 gibt es ein neues Jugendförderprogramm der Europäischen Union: das Europäische Solidaritätskorps (ESK). Im ersten Jahr wurden in Österreich 70 Projekte mit insgesamt 553 Teilnehmer*innen gefördert. Dafür wurde eine Fördersumme von 2.681.259 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden 36 Trainings für Freiwillige und Jugendarbeiter*innen durchgeführt, an denen rund 1.000 Menschen teilnahmen. Europaweit wurde eine Fördersumme von über 66 Millionen Euro auf 1.991 Projekte mit 14.522 Teilnehmer*innen verteilt. Das Programm fördert lokale Initiativen junger Menschen (Solidaritätsprojekte), Freiwilligeneinsätze sowie Jobs und Praktika mit Solidaritätsbezug. Ein besonderer Schwerpunkt des ESK ist die Inklusion junger Menschen mit geringeren Chancen: In Österreich sind 29,7 Prozent der Teilnehmer*innen dieser Gruppe zuzurechnen.

Zum einjährigen Programmjubiläum lud der Verein „IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung“ als österreichische Nationalagentur für die EU-Jugendprogramme am 20. September in das Europahaus Wien ein. Unter dem Motto „A Rising Star – 1 Jahr ESK“ trafen sich Organisationen und junge Leute, die bereits am Programm teilgenommen haben, zu Austausch und Netzwerkbildung.

