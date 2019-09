INTERWETTEN SAGT #YEAH!

ROLL-OUT DER NEUEN INTERNATIONALEN WERBEKAMPAGNE

Ta´Xbiex / Wien (OTS) - Sag #YEAH! - mit diesem Slogan startet die internationale Werbekampagne von Interwetten, samt rundum erneuertem kommunikativem Auftritt.

„Wetten steckt in jedem von uns“ – das ist die zentrale Botschaft der Kampagne, die die Faszination und Emotion des Wettens in den Fokus rückt - nicht nur beim Profi-Sport, sondern auch bei gewöhnlichen, alltäglichen Situationen und Erlebnissen.

Neben den neuen TV-Spots und der Anpassung der Werbemittel an die neuen Inhalte, wird vor allem auch die Tonalität eine emotionalere sein als zuvor. Als zusätzliches Stilelement wird eine „Siegerfaust“, wie wir sie aus dem Sport kennen, als Key Visual genutzt. Sie soll die Leidenschaft des Wettens verstärkt darstellen. Neu ist auch die Einbindung von Sponsoring-Partnerschaften, wie dem VfL Wolfsburg, in die Bildwelt. Trotz neuen Stils werden altbekannte und vertraute Elemente bestehen bleiben. Interwettens bekannter Claim „Wetten ist unser Sport.“ ist weiterhin fester Bestandteil des kommunikativen Auftritts.

Die Kampagne startet zunächst in Deutschland und Österreich. In weiterer Folge wird sie auf die internationalen Kernmärkte von Interwetten ausgerollt. Neben TV stellen vor allem Print und Digital die wesentlichen Mediengattungen dar.

Links zu den Spots auf dem Interwetten-Youtube-Kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=dkVBDzz_KRM

https://www.youtube.com/watch?v=0dwhw5SKg80

Gabriele Weichselbraun, Head of Marketing Communications bei Interwetten, sagte: „So wie sich unsere Zielgruppe und unser Produkt weiterentwickeln, so entwickelt sich auch unsere Kommunikation weiter. Wir heben unseren Auftritt mit der neuen Kampagne auf eine neue und emotionalere Ebene. Wichtig war uns dabei trotzdem nicht auf vertraute Elemente zu verzichten. Schließlich steht unsere Marke auch für Tradition und Vertrauen, das uns unsere Kunden nun seit bald 30 Jahren schenken“.

Über Interwetten

Wetten ist unser Sport.

Interwetten bietet mit rund 1,8 Millionen Kunden und einem Wettumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro das beste Online-Entertainment. Neben den klassischen Sportwetten wird das Portfolio von Interwetten durch ein umfangreiches Live-Wettangebot ergänzt. 2018 konnte auf 138.000 LIVE Events gewettet werden. Hinzu kommen Casino, Live-Casinos und eine Vielzahl spannender Spiele. Interwetten bietet seinen Kunden rund um die Uhr Casino-Atmosphäre. Mehr als 30 Anbieter sind im Sortiment und mehr als 1.200 Spiele im Angebot.

Das Unternehmen wurde 1990 als Sportwettenanbieter in Wien gegründet und ist seit über 20 Jahren mit der Website www.interwetten.com online. Interwetten schüttet mehr als 95 Prozent seines Umsatzes als Gewinn an seine Kunden aus.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) in Malta lizenziert. Interwetten hat auch in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland), Irland und Schweden erfolgreich Genehmigungsverfahren abgeschlossen. In Deutschland hat Interwetten 2012 eine bundesweite Sportwetten-Konzession beantragt und Phase 2 des Auswahlverfahrens erreicht.

Im Bereich des Spieler- und Konsumentenschutzes verpflichtet sich Interwetten auf allen Domains den höchsten Standards.

