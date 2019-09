ÖSTERREICH-Umfrage: ÖVP 34%, SPÖ 23%, FPÖ 20%, Grüne 12%, NEOS 8%, Jetzt 2%

ÖVP und NEOS verlieren gegenüber Vorwoche - SPÖ, FPÖ, Grüne und JETZT legen zu

Wien (OTS) - Die Tageszeitung ÖSTERREICH veröffentlicht in ihrer Freitagsausgabe die letzte große Umfrage vor der Nationalratswahl. In der Umfrage des Research Affairs Instituts (1.000 Befragte, Befragungszeitraum 13.-18. September) verliert die ÖVP in der Sonntagsfrage gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt nunmehr auf 34%.

Die SPÖ kann gegenüber der Vorwoche auf 23% zulegen (+1%). Ebenfalls ein Plus gibt es für die FPÖ, die auf 20% (+1%) kommt. Auch die Grünen legen auf 12% (+1%) zu. Die NEOS liegen bei 8% (-1%), die Liste JETZT kommt auf 2% (+1%).

Bei der Kanzlerfrage liegt Sebastian Kurz mit 41% weiter unangefochten auf Platz 1. Dahinter folgen Norbert Hofer mit 21% (+1) und Pamela Rendi-Wagner mit 19%. Werner Kogler kommt auf 10%, Beate Meinl-Reisinger auf 8% und Peter Pilz auf 1%.

Interessant ist auch die Koalitionspräferenz der Österreicher: 27% wünschen sich demnach eine Neuauflage von Türkis-Blau. 13% wollen eine Koalition aus SPÖ, Grünen und NEOS, 11% sind für die Dreierkoalition ÖVP, Grüne, NEOS. Eine Große Koalition aus ÖVP und SPÖ wollen nur 10%.

