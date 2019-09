Samariterbund präsentiert „Deix Bier“ für guten Zweck

VIP-Gäste trafen sich in der „Gablitzer Privatbrauerei“ zum Vorkosten.

Wien (OTS) - Es soll eine überschäumende Weltpremiere sein: Unter dem Titel „Tatü tata et cetera – Hawidere, Samariterbund!“ wird am Freitag, dem 11. Oktober 2019 zwischen 16.00 und 24.00 Uhr im Bier-und-Burger-Spezialitäten-Lokal „Hawidere“ in Wien-15 das exklusive „Deix Bier“ der Öffentlichkeit präsentiert. Um eine Basis für den Bier-Genuss am 11. 10. 2019 zu haben, erweitert „Hawidere“-Wirt Adalbert Windisch an diesem Tag sogar seine Speisekarte: So gibt es einen fleischlichen „Erste Hilfe Burger“ (mit Speck und Rindfleisch, Smoked Cheesy Sauce etc.) und einen vegetarischen Burger namens „Der gute Samariter" (mit Kukuruz, Paprika, Cheddar Käse, Paradeiser, Zwiebel, Salat, Cocktail-, Knoblauch- & BBQ Sauce).

„Deix Bier“ aus Gablitz

Heute, Donnerstag, 19.09.2019, holten sich leidenschaftliche VIP-Bier-Freunde in der „Gablitzer Privatbrauerei“ von Markus FÜHRER einen ersten Eindruck vom „Deix Bier“, das in Gablitz in Kooperation mit der „Collabs Brewery“ als Limited Edition zugunsten der sozialen Mission des Samariterbundes gebraut und in 0,33 l-Flaschen abgefüllt wird. Zwei Euro pro Bier gehen an den Samariterbund.

Von der Qualität des Bieres überzeugten sich vor Ort: Volksmusiker Marco BUCHLER, Austropop-Legende Boris BUKOWSKI, Schauspieler Christoph KRUTZLER, Rockmusiker Sascha MADSEN, „Turbobier“-Frontman Marco POGO, DJ Rokko RAMIREZ, Kabarettist Mike SUPANCIC, „Hawidere“-Wirt Adalbert WINDISCH sowie Wolfgang DIHANITS, Geschäftsführer der Samariterbund Österreich Rettung und Soziale Dienste GmbH.

Brau-Profi Markus Führer definiert die Sinnlichkeit der Kreation: „Das ‚Deix Bier‘ besteht aus Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen (Azacca) und Hefe. In der Nase spürt man Citrus, Apfel und Erdbeere, am Gaumen wirkt es schlank und herb, mit Mango und Ananasnoten.“ Und Gastronom Adalbert Windisch ergänzt: „Das Bier eignet sich als feiner Durstlöscher für jede Grillparty und ist die ideale Speisenbegleitung für die mediterrane und leichte Küche.“

Bierflaschen mit Katzen

Für das Flaschen-Etikett konnte eine Selbstporträt-Karikatur von Manfred Deix (1949-2016) verwendet werden, die dem Samariterbund von der Copyright-Inhaberin Marietta DEIX unentgeltlich zur Verfügung gestellt und mit Unterstützung der Firma Marzek Etiketten+Packaging GmbH vervielfältigt wurde.

„Manfred Deix war mein langjähriger Freund und hat auch den Samariterbund immer wieder mit Kunst-Spenden unterstützt – und jetzt hilft er uns auch noch posthum", sagt Georg Biron, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim Samariterbund Österreich.

Hier wird es das „Deix Bier“ ab 11.10.2019 in limitierter Auflage geben:

HAWIDERE – Ullmannstraße 31, 1150 Wien // KLUB GRU - Ecke Rögergasse-Stroheckgasse, 1090 Wien // MUTZENBACHER - Ullmannstraße 51, 1150 Wien // REINWEIN - Reindorfgasse 10, 1150 Wien // STATT BEISL IM WUK - Währinger Str. 59, 1090 Wien // VELOBIS - Johnstraße 1-3, 1140 Wien

Presse-Fotos von der VIP-Verkostung erhalten Sie unter presse@samariterbund.net.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Georg Biron

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-376 oder 0664/46 000 23

georg.biron @ samariterbund.net

www.samariterbund.net.at