Amcor für Verpackungsinnovationen, die das Nachhaltigkeitsergebnis und die Verbrauchererfahrung verbessern, ausgezeichnet

Zürich (ots/PRNewswire) - Das internationale Verpackungsunternehmen Amcor, wurde bei den 2019 Packaging Innovation Awards by Dow vierfach für die Verbesserung nachhaltiger Ergebnisse und für die Erhöhung des Kundenkomforts bei verschiedenen Verpackungsprodukten ausgezeichnet.

"Durch den Sieg mit unseren flexiblen und festen Verpackungen für Getränke-, Protein- und Tierfutterprodukte zeigt sich das Know-how von Amcors internationalem Team", sagte Herr Michael Zacka, kaufmännischer Leiter von Amcor. "Wir sind stolz darauf, dieses Know-how dafür einzusetzen, unseren Kunden, den Verbrauchern und der Umwelt Vorteile zu bieten."

Durch die Auszeichnungen wird Amcors Erfolg im Einsatz neuer Materialien, von Papier und Kunststoffen für das Design neuer Formate und den Einsatz von Technologien gewürdigt, durch die preisgekrönte Verpackungen entstehen.

"In diesem Jahr erhielt Dow eine rekordbrechende Anzahl an Anmeldungen für innovative, zukunftsorientierte Verpackungsdesigns auf der ganzen Welt", sagte Diego Donoso, Business President von Dow Packaging & Specialty Plastics. "Ich bin von den Innovationen auf Weltklasseniveau, die wir Jahr für Jahr sehen, nachhaltig beeindruckt. Ich gratuliere Amcor dazu, dass sie dazu beitragen, die Branche voran zu bringen."

Amcor hat im Bereich flexible Verpackungen drei Auszeichnungen erhalten, worüber Dr. William Jackson, Chief Technology Officer von Amcor sagt, dass dies eine steigende Nachfrage der Verbraucher nach attraktiven, komfortablen und zunehmend nachhaltigen Verpackungen widerspiegelt.

"Wir arbeiten mit unseren Kunden auf der ganzen Welt zusammen, sodass ihre Verpackungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kundenkomfort abliefern, während gleichzeitig ein höchstmögliches Maß an Schutz für das Produkt gegeben ist", sagte Dr. Jackson.

Diamond Finalists Award für Paperly (TM) für Fleisch und Käse

Amcor und der französische Markeninhaber Charcupac haben beim Design von PaperlyTM, einer Verpackung auf Grundlage eines thermoformbaren Papiers, das aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt wird, zusammengearbeitet. Die Verpackungslösung bietet einen natürlichen, rustikalen Look und ein ebensolches Gefühl für verarbeitetes Fleisch und verarbeiteten Käse.

Paperly, das mit einem Diamond Finalists Award ausgezeichnet wurde, beeindruckte die Preisrichter mit seinem Recylingpotential im Papierstrom sowie mit seinen hochsperreneden Linern und seiner Wiederverschließbarkeit, um die Frische zu erhalten.

Gold Award für Coffeemate® für Nestlé

Amcors Falsche für Coffeemate® natural bliss® Cold Brew wurde mit einem Gold Award ausgezeichnet. Die Innovation, die auf Grundlage von Amcors vakuumresistentem GeoStrap designt wurde, ersetzt ein leichter einzudrückendes Flaschendesign.

"Unsere Verpackungsexperten haben mit Nestlé zusammengearbeitet, um diese leichte, schlanke und durchsichtige Polyethylen-Terephthalat-Flasche (PET) zu schaffen", sagte Dr. Brian Carvill, Vice President, Research, Development and Advanced Engineering in Amcors Geschäftsfeld für feste Verpackungen.

"Die Struktur der Flasche wurde so designt, dass sowohl Funktion, als auch Ästhetik erzielt werden, wodurch die optische Aufmerksamkeit der Verbraucher angezogen wird", sagte Dr. Carvill.

Die GeoStrap-Basis der Flasche beinhaltet Amcors PowerstrapTM-Basistechnologie und das PowerflexTM-Geodesic-Basisdesign. Durch die Kombination dieser Technologien eine vakuumabsorbierende Basis mit niedrigem Profil geschaffen, die nach oben hin biegbar ist und gegen das vom Produkt erzeugte Vakuum wirkt, indem der Sauerstoff aus dem Kopfraum absorbiert wird.

Gold Award Molson Coors 12-Pack Cooler Bag

Die Kühltasche wurde mit einem Gold Award ausgezeichnet, da sie Kundenkomfort und eine frische Alternative zur allgegenwärtigen Biertrage bietet, wodurch die Marke Molson Coors in der Lage ist, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben.

Amcor hat die 12-pack Cooler Bag so designt, dass sie in der Lage ist, Kräften von mehr als 45,36 kg standzuhalten, leicht zu tragen und wiederverwendbar ist. Der Beutel kann sich in eine größere Tasche entfalten, die direkt in den Kühlschrank oder die Kühlbox gestellt werden kann.

Silver Award für Full Moon Pet Food

Tierfutter und Leckerli stellen eine wachsende Kategorie dar und Verbraucher, die Produkte für ihre Tiere aussuchen, streben hierbei nach denselben Erfahrungen, die sie sich für sich selbst wünschen, wenn sie für sich selbst einkaufen.

Amcor hat sich mit dem Tierfutterunternehmen Full Moon Pet zusammen getan, um eine Verpackung zu designen, das ein haptisches Material mit Matt- und Glanzdrucken kombiniert. Die Verpackung sticht aus dem Regal heraus und vermittelt die Bio- und Premium-Positionierung der Marke für authentische und qualitative Leckerli.

Die Full Moon Perdue Natural Look Pet Treat Pouch wurde mit einem Silver Award ausgezeichnet. Zusätzlich zur smart-matten Veredelung mit einem Glanzdruck auf einer papierähnlichen Textur beinhaltet der Beutel einen wiederverschließbaren Zipper, um die Frische des Produktes nach dem Öffnen zu erhalten.

Die Packaging Innovation Awards by Dow sind ein internationaler, unabhängig bewerteter Wettbewerb, der Innovationen in den Bereichen Design, Material, Technologie und Prozesse von Verpackungen honoriert. Amcor hat aus dem Wettbewerb in den vergangenen Jahren verschiedene Auszeichnungen für Verpackungslösungen erhalten, u. a. für die LiquiForm®-Technologie, die PushPop®-Tasche für Mentos, die Vento(TM)-Kaffeeverpackung, eine PET-Flasche für Vitaminwater®, Reinigerflaschen für Method und für die Peelfit(TM)-Dosen in Zusammenarbeit mit Crown Holdings Inc.

Informationen zu Amcor

Amcor ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung verantwortungsbewusster Verpackungen für Lebensmittel, Getränke, pharmazeutische, medizinische, Heim- und Körperpflegeprodukte sowie weiterer Produkte. Amcor arbeitet mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um deren Produkte und die Menschen, die sich auf diese verlassen, zu schützen, Marken zu differenzieren und Wertschöpfungsketten durch eine Reihe flexibler und fester Verpackungen, insbesondere durch Karton, Verschlüsse und Dienstleistungen zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, leichte, recycelbare und wiederverwendbare Verpackungen herzustellen, die u. a. unter Verwendung eines zunehmenden Anteils an recyceltem Material hergestellt werden. Rund 50.000 Amcor-Mitarbeiter generieren aus Betrieben, die sich auf 250 Standorte in mehr als 40 Ländern erstrecken, Umsätze von 13 Milliarden US-Dollar NYSE: AMCR; ASX: ASC

