EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0

DO LEGST DI NIEDA - Schnell noch ein Kinoticket sichern! (FOTO)

München (ots) - Bevor es am kommenden Samstag auf die diesjährige Wiesn geht und damit alles andere für die nächsten zwei Wochen im Bierdunst die Konturen verliert, können ab sofort Kinotickets zur Riesengaudi gesichert werden: Der Vorverkauf zu EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 ist gestartet!

Hier geht's zum VVK: http://ots.de/d8WHZ6

EINE GANZ HEISSE NUMMER war damals ein Riesenerfolg und begeisterte 1,3 Millionen Kinobesucher. Kaum sind acht Jahre vergangen, kommt auch schon die Fortsetzung in die Kinos: EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0. Wieder sind es Waltraud, Lena und Maria, die das Ruder in ihrem Dorf in die Hand nehmen müssen, denn auf ihre Männer ist wie immer weder Verlass, noch schaffen sie es ihrem eingeschlafenen Dorf zu modernem High Speed Internet zu verhelfen.

Marienzell wird beherrscht von der Landflucht. Niemand interessiert sich mehr für das Dorf, denn ohne High Speed Internet ist man heutzutage abgeschrieben, quasi ein Niemand. Eine schnelle Leitung ist aber nicht in Sicht: Zu wenige Einwohner und zu hohe Kosten. Während die Männer sich erfolglos durch die Landschaft graben um die Kabel selbst zu verlegen, haben die Freundinnen WALTRAUD (Gisela Schneeberger), LENA (Rosalie Thomass) und MARIA (Bettina Mittendorfer) eine ganz andere Idee: Das große Preisgeld beim Tanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen! Während sich die drei Damen eifrig auf ihren großen Tanzauftritt vorbereiten und dabei Unterstützung von niemand Geringerem als dem Jurymitglied JORGE GONZALEZ persönlich bekommen, haben sie zugleich mit harter Konkurrenz zu kämpfen: MONI (Franziska Schlattner), die Frau des Bürgermeisters, will das Preisgeld ebenfalls mit ihrem hochanständigen Trachtenverein abräumen...

Rainer Kaufmann vereint in EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 die Hauptdarstellerinnen Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass und Bettina Mittendorfer in der Rolle von Waltraud, Lena und Maria erneut vor der Kamera und inszeniert das beliebte Frauentrio u.a. an der Seite von Franziska Schlattner, Matthias Ransberger, Tristan Seith, Felix von Manteuffel, Jorge González und Günther Maria Halmer.

EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion, produziert von Martin Richter und Christian Becker, in Co-Produktion mit ATrack Film (Andrea Sixt, Cord Troebst), Constantin Film Produktion (Martin Moszkowicz), Martin Richter Filmproduktion, Mythos Film, tnf telenormfilm GmbH (Florian Deyle, Philip Schulz-Deyle) und dem ZDF (Redaktion Caroline von Senden, Esther Hechenberger). Der Film wurde gefördert vom FFF Bayern, und DFFF.

Kinostart: 3. Oktober 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass, Bettina

Mittendorfer, Matthias Ransberger, Franziska Schlattner, Felix von

Manteuffel, Tristan Seith, Johann Schuler, Jorge González und Hardy

Krüger Jr. sowie Günther Maria Halmer

Regie: Rainer Kaufmann

Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof basierend auf

Charakteren kreiert von Andrea Sixt

Kamera: Fabian Rösler

Musik: Martin Probst

Produzenten: Martin Richter, Christian Becker

Co-Produzenten: Martin Moszkowicz, Andrea Sixt, Cord Troebst, Florian

Deyle, Philip Schulz-Deyle

Associate Producer: Patricia Schnitzler, Friederich Oetker

