Sensations-Quote 1000 für Salzburger Sieg in der Champions League

Wien (OTS) - Was für ein Spektakel! Mit 6:2 siegte der FC Red Bull Salzburg am Dienstag Abend gegen Belgiens Meister KRC Genk und löste damit im ganzen Land eine riesige Begeisterung aus. Der junge Buchmacher BonkersBet gratuliert dem österreichischen Champion und glaubt fest an das ganz große Wunder. Das bedeutet für alle Fans: Ab sofort werden alle Wetten auf den Salzburger Sieg in der Champions League zu der sensationellen Quote 1000 (vorher 100) angeboten. Wenn die Bullen die Nachfolge des großen FC Liverpool im Mai 2020 antreten können, machen die Kunden auf www.bonkersbet.com richtig Kasse und erhalten die mit Abstand höchste Quote im weltweiten Wettmarkt.

Über BonkersBet



BonkersBet ist ein junger Buchmacher, der in nur wenigen Jahren Sportwett- und Casinofreunde weit über die europäischen Grenzen hinaus gewinnen konnte. Mit innovativen Produkten, Top-Quoten und schnellsten Auszahlungen zählt das Unternehmen zu den erfolgreichsten Newcomern im Bereich des digitalen Entertainments.

