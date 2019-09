Moderner und noch frischer: Tante Fanny startet im Herbst 2019 großen Marken-Relaunch

Vom Logo bis zu den Verpackungen erstrahlt alles in neuem Design

Wien (OTS) - Das Produktsortiment von Tante Fanny wird laufend erweitert und an Trends sowie Kundenbedürfnisse angepasst. Zum 20-jährigen Bestehen der Marke geht der Teighersteller einmal mehr mit dem Geschmack der Zeit und rollt sich im neu erstrahlten Look aus. Im Herbst 2019 nimmt das Unternehmen einen umfassenden Marken-Relaunch vor – Logo, sowie alle Verpackungen wurden modernisiert. Durch definierte Farbcodes und neue Schriften für bessere Lesbarkeit unterstützt Tante Fanny die Konsumentin und den Konsumenten beim Kauf ihres gewünschten Teiges am Point of Sale. Die einfache, schnelle, unkomplizierte und gelingsichere Zubereitung der Tante Fanny Teige wird sowohl über die Verpackung als auch über die Markenkommunikation klar transportiert.

Tante Fanny geht mit der Zeit

Tante Fanny ist eine leidenschaftliche, kompetente Impulsgeberin, die mit offenem Blick auf Trends und die Kundenwünsche schaut. Das Unternehmen spricht mit seinen Produkten eine breite Zielgruppe an – unabhängig von Alter, Beruf oder Interessen lieben und kaufen Teigbegeisterte Tante Fannys Frischeteige. Jedes Produktsegment und jeder Teig deckt unterschiedliche und individuelle Kundenbedürfnisse und Kaufmotive ab. Das fannystastische Erlebnis kennt also keine Grenzen und das zeigt sich auch im Redesign der Marke. „Wir haben uns intensiv mit der Geschichte unserer Teige auseinandergesetzt. Dies war die Basis für unsere weiteren Überlegungen. Das „verjüngte“ Design zeigt sich auf unseren Verpackungen und auch unsere Kommunikation auf diversen Kanälen wurde einem umfangreichen Relaunch unterzogen“, so Alfred Karl, Geschäftsführer von Tante Fanny.



Startklar für den Herbst

Um möglichst rasch in den Regalen vertreten zu sein, wird die Auslieferung der Produkte innerhalb weniger Wochen stattfinden. Ab den Kalenderwochen 40/42 können Kundinnen und Kunden die Produkte im neuen Design erwerben. Auch diverse Werbemittel, wie etwa Printinserate, TV-Spots und Infoscreens, werden im neuen Design erstrahlen. Auch die bei Kundinnen und Kunden beliebten Rezepthefte werden neugestaltet. „Für Tante Fanny ist der Relaunch ein zukunftsweisender Schritt unserer Marke. Ziel des Relaunches ist es, unsere Markenführung zeitgemäß und modern zu gestalten und sie an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden auszurichten“, so Alfred Karl, Geschäftsführer von Tante Fanny.

Über Tante Fanny

Die Erfolgsgeschichte der Marke Tante Fanny begann 1999 mit der Gründung der Tante Fanny Frischteig GmbH in Linz und der Produkteinführung des „Tante Fanny Frischer Blätterteig“. Seit 2010 befindet sich die Unternehmenszentrale in Schwertberg in Oberösterreich, wo 2011 die Tante Fanny Kochwerkstatt eröffnet wurde. Hauptmärkte sind Österreich, Deutschland, Holland, Ungarn und Slowenien. Alle Tante Fanny Frischteige sind frei von Farbstoffen, gehärteten Fetten sowie Geschmacksverstärkern. Sie sind für Vegetarier geeignet und mit dem V-Label gekennzeichnet.

