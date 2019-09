Der Wandel zeigt auf: "In Österreich werden wieder Menschen versteckt"

Wien (OTS) -



Der Wandel zeigt auf: „In Österreich werden wieder Menschen

versteckt“



Bei Asylverfahren gibt es unfassbare Mängel, die von der Verletzung

der Rechtsstaatlichkeit, rechtlich haltlosen Bescheiden bis zu

Abschiebungen in (Bürger-)Kriegsländer reichen. Diese Zustände

führen so weit, dass Menschen Asylwerber und Asylwerberinnen bei

sich zu Hause verstecken.

Wenn Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Abschottungspolitik zu

einer Situation in Österreich führen, die an die schlimmste Zeit

unserer Geschichte erinnern, dann ist es dringend nötig darüber zu

reden.



Es sprechen:

Flüchtlingskoordinatorin Doro Blancke (Listenplatz 3 beim Wandel)

und Fayad Mulla (Wandel-Spitzenkandidat)



Datum: 20.9.2019, 11:30 - 12:30 Uhr



Ort:

Büro Wandel Schulhofpassage, 3. Hof

Mariahilfer Straße 101, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Flavia Forrer, Presseteam Wandel, +43 677 62909222, presse @ derwandel.at