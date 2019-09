Parkimmobilien feiert den Verkauf von The Shore: Luxuriöses Wohnen am Wiener Wasser

Wenn man sich jahrelang mit einem Projekt beschäftigt, es mit so viel Herzblut entwickelt, und dann endlich die Baugenehmigung in Händen hält, ist es schon schwer sich davon zu trennen. Aber zum Glück ist unser „Baby“ in gute Hände gekommen. Mag. Christiane Weissenborn

Wien (OTS) - Zuhause in der lebenswertesten Stadt – Das Luxus-Immobilienprojekt THE SHORE punktet mit ökologisch wertvoller Traumlage an der Donau im 19. Wiener Gemeindebezirk. Das Projekt wurde von PARKIMMOBILIEN entwickelt und nun baugenehmigt verkauft. PARKIMMOBILIEN fungiert allerdings weiterhin als Ansprechpartner für die Interessenten der ersten Stunden.

Ein einzigartiges zukunftsorientiertes Wohn-Projekt

Mit der Motivation, die schönen Dinge des Lebens an einem Ort zusammenzubringen und zu vereinen wurde das Luxus-Projekt von PARKIMMOBILIEN minutiös geplant. Projektentwicklerin Mag. Christiane Weissenborn stolz auf die Vergangenheit und in die Zukunft – auch wenn es bedeutet, dass sie ihr Herzensprojekt aus den Händen gibt: „Wenn man sich jahrelang mit einem Projekt beschäftigt, es mit so viel Herzblut entwickelt, und dann endlich die Baugenehmigung in Händen hält, ist es schon schwer sich davon zu trennen. Aber zum Glück ist unser „Baby“ in gute Hände gekommen.“

Highlights des Luxus-Immobilienprojekts sind unter anderem der Concierge-Service, welcher den Zutritt zum Wohn-Resort kontrolliert und den Bewohnern im Alltag bei vielen Kleinigkeiten behilflich ist. Luxusvillen direkt an der Donau mit großen Gärten, Loggia und traumhaften Terrassen bieten optimalen Wohnkomfort. Ein direkter Zugang zum Wasser mit Stegen, Fitness-und Partyraum, und Bootsanlegestellen (für Ruder-und Segelboote) stammen aus dem unerschöpflichen Ideenreichtum von Projektentwicklerin Mag. Christiane Weissenborn, die sich zudem außerordentlich freut, dass der Projektname THE SHORE vom neuen Besitzer übernommen wurde.

Über Parkimmobilien

PARKIMMOBILIEN ist der Spezialist für das Entwickeln von höchstklassigen und maßgeschneiderten Immobilienprojekten in den Bestlagen Wiens. Renommierte Architekten planen gemeinsam mit dem PARKIMMOBILIEN Team intelligente Grundrisse in exklusiven Lagen mit perfekter Infrastruktur sowie optimaler Verkehrsanbindung.

Rückfragen & Kontakt:

LENIKUS GRUPPE

Mag. phil. Catherine Hazotte, b.a.

Parkring 10 | 1010 Wien

presse @ lenikus.at

www.parkimmobilien.at