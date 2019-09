Mehr als 8 Millionen Euro an EU-Hilfen nach Wetterschäden in Österreich

Europäisches Parlament gibt Mittel aus dem EU-Haushalt für die Behebung von Wetterschäden von 2018 frei

Wien (OTS) -

Extreme Wetterereignisse im Herbst 2018 verursachten Überschwemmungen, Windschäden und Erdrutsche

Mit 8 154 899 Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds soll Österreich beim Wiederaufbau geholfen werden

Auch Italien und Rumänien erhalten finanzielle Unterstützung

Die Abgeordneten haben Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds in Höhe von insgesamt 293,5 Millionen Euro für Österreich, Italien und Rumänien nach den Naturkatastrophen im Jahr 2018 bewilligt, mit 645 Stimmen dafür, 18 dagegen und 30 Enthaltungen. Der Hauptempfänger Italien erhält 277,2 Millionen Euro, Rumänien 8,2 Millionen Euro.

In Österreich wurde der bei weitem größte Schaden in Kärnten und in Osttirol verursacht. Starke Regenfälle und Stürme führten zu Überschwemmungen von Gebäuden, erheblichen Windschäden in Wäldern, Erdrutschen und Stromausfällen, so die EU-Kommission.

Österreich erhält die EU-Hilfen als betroffener Nachbarstaat Italiens, wo dieselben Wettererscheinungen weitaus größere Schäden angerichtet haben.

Weitere Informationen enthält der Vorschlag der EU-Kommission sowie der Bericht des EP-Berichterstatters Siegfried Muresan, (EVP, RO), der die Finanzhilfen befürwortet hat.





Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 1 516 17 211

bernhard.schinwald @ europarl.europa.eu