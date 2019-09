Aviso: Kick-off zum Lehrgang „PR-Basic“ – APA-Campus lädt zu kostenlosem Info-Abend

Neue Workshop-Reihe mit Praxischarakter speziell für PR-Einsteigerinnen und PR-Einsteiger – APA-Campus präsentiert Kursangebot am 2. Oktober 2019 im APA-Pressezentrum in Wien

Wien (OTS) - Der neue Lehrgang „PR-Basic“ von APA-Campus, dem Fort- und Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur, bietet fachliches Rüstzeug und anwendungsorientiertes Know-how für angehende PR-Profis. Das Kursangebot umfasst drei Module aus den Bereichen Grundlagenvermittlung, PR-Konzeption und praktische Anwendung mit Übungseinheiten. Es richtet sich an Quer- bzw. Neueinsteigerinnen und -einsteiger sowie an Kommunikationsfachleute, die ihr PR-Wissen auffrischen oder erweitern möchten.

Über die konkreten Workshop-Inhalte, den Ablauf des Lehrgangs und die Möglichkeiten, Förderungen zu beantragen, informieren am Mittwoch, 2. Oktober 2019, APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg sowie die Lehrgangs-Trainerinnen und -Trainer im Rahmen eines kostenlosen Info-Abends im APA-Pressezentrum in Wien.

Kostenloser Info-Abend zum APA-Campus-Lehrgang „PR-Basic“

Datum: 2. Oktober 2019

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Ausklang und Networking: ab 19:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

Rückfragen & Kontakt:

Petra Haller

APA – Austria Presse Agentur

Unternehmenssprecherin

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 36060-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at