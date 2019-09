4. eCommerce Logistik-Day in Wien am 25.09.2019

Am 25. September können Interessenten aus dem Handel sich über neueste Trends und Entwicklungen im Bereich des E-Commerce und der Digitalisierung in der Logistik informieren.

Wien (OTS) - Zum vierten Mal veranstalten das IDIH – Institut des Interaktiven Handels und die Zeitschrift LOGISTIK express in Kooperation mit dem deutschen Händlerbund und mit dem österreichischen Handelsverband den eCommerce Logistik-Day in Wien.

Unter dem Motto „eCommerce / OmniChannel wachsen ungebremst! Wie beherrscht die Logistik diese Zukunft?“ – unter diesem Blickpunkt werden qualifizierte Referenten der Branche sich dem Thema stellen und aus diversen Perspektiven beleuchten.

Die letzte Meile

Die Herausforderungen auf der „Letzten Meile“ wird Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin vom Hafen Wien und Vorstand des DamenLogistikClubs unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung der Urban Logistics mit Micro-Hubs beleuchten und Roland Moser von tiramizoo – er betrachtet die Zustell- und Retourenprozesse am Businesscase tiramizoo / Zalando auf Basis eines SaaS-Modells.

Mehr Praxis, mehr Wissen

Dieses Jahr legen die Veranstalter einen der Schwerpunkte auf Praxisbeispiele. So wird Peter Bimmermann, CEO von Autostore, den Einsatz einer Autostore-Lösung zusammen mit seinem Kunden Helmut Lindinger, dem geschäftsführenden Gesellschafter von H.Gautzsch Großhandel, präsentieren.

Künstliche Intelligenz

Sascha Stranz von Geutebrück präsentiert hingegen die Einsatzmöglichkeit von künstlicher Intelligenz (KI) anhand praktischer Anwendungen zusammen mit Bernhard Bachofner, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Fiegl & Spielberger Solution.

Prozessoptimierung

Und last but not least veranschaulicht Bernd Kratz, Co-Founder des IDIH, inwieweit vor einer Automatisierung zunächst durch detaillierte Prozessoptimierungen bereits deutliche Optimierungspotentiale in den Logistikzentren des eCommerce gehoben werden können.

Technologietrends

Neue Technologieentwicklungen in der Intralogistik stellen Bernd Stöger, Executive Product Manager von KNAPP sowie Winnie Ahrens, Senior Sales Manager bei Dematic, vor. Aber auch das junge Technologie-unternehmen ProGlove wird über die Einsatzmöglichkeiten des „Scanner-Handschuhs“ diskutieren.

Mitarbeiter im Fokus

Bei all diesen Innovationen steht der Mitarbeiter im Fokus: Welche Skills die Führungskräfte in der Handelslogistik mitbringen sollten. Rainer Schwarz spricht als Geschäftsführer des DPD Austria über seine Erfahrungen im Change Management der Logistik aus der Praxis. Optimierte Logistikkonzepte ermöglichen neue Geschäftsmodelle im Cross-Border-eCommerce nach Russland – diese These wird Peter Hinz von der Russian Post vertreten.

Zukunft von OmniChannels

Vor all diesen technologischen und organisatorischen Entwicklungen steht jedoch die Prognose über die Zukunft von OmniChannel Solutions: Hier werden Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverband Österreich sowie Florian Seikel vom Händlerbund aus Deutschland ihre Erwartungshaltungen aufzeigen. Die Moderation übernimmt traditionell wieder Bernd Kratz, der auch Mitgesellschafter des IDIH und Inhaber der EMA (Executive Management Advisors) ist.

Warum Sie den E-Commerce Logistik Day besuchen sollten

Die Veranstaltung hat das Ziel, über die neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich des eCommerce und der Digitalisierung zu informieren. Gleichzeitig sollen Anwender von eCommerce-Lösungen aus dem Handel und Lösungsanbieter auf einer Plattform zusammen gebracht werden.

Neue (Medien-) Partnerschaft

In diesem Zusammenhang konnten das Wirtschaftsmagazin BUSINESS+LOGISTIC, die Plattform blogistic.net und die Österreichische Verkehrszeitung als Medienpartner und zukunftsweisende Verlags-Kooperation gewonnen werden. Horvath - Jaklitsch – Schlobach: Diese Kooperation bündelt 60 Jahre Kompetenz in Medien, Wirtschaft und Logistik zu Ihrem persönlichen Nutzen. Die Teilnehmer können sich daher auf eine spannende Veranstaltung mit herausfordernden Themen freuen, aber auch auf einen intensiven Austausch mit Kollegen der Branche und den Referenten. Spannend wird es auch in der Medienlounge, wo Meinungen zu aktuellen /künftigen Herausforderungen kundgetan und Cross-medial kommuniziert werden können.

Jetzt anmelden bis 24. Sept. 2019

Noch wenige Tage dann geht es los mit über 100 Teilnehmern und über 70 Unternehmen! Ziel der Veranstaltung ist, Herausforderungen anzusprechen und mit Praxisbeispiele, Lösungsansätze einen regen Informationsaustausch anzustoßen. Sichern Sie sich Ihr Ticket!

4. eCommerce Logistik-Day 2019

Der eCommerce Logistik-Day in Wien ist der Branchentreff für Handel und Logistik und wird vom IDIH – Institut des interaktiven Handels initiiert und vom deutschen Händlerbund sowie vom österreichischen Handelsverband unterstützt. Auf der Agenda stehen praxisnahe Vorträge und Networking-Sessions für den Gedankenaustausch. Rund 100 Teilnehmer und Aussteller profitierten von hochkarätigen Referenten und lebhaften Diskussionen. Der „4. eCommerce Logistik-Day 2019“ findet am 25. September in der ALBERT HALL statt

