TERMINAVISO: Pressetermin „Alles im Blick!“ – Aktion zur richtigen Spiegeleinstellung bei Lkw – 2. Oktober 2019

AUVA und KFV präsentieren Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Wien (OTS) - Immer wieder ereignen sich Lkw-Unfälle, die auf den toten Winkel zurückzuführen sind. Innen- und Außenspiegel am Fahrzeug helfen Lkw-Lenkerinnen und -Lenkern dabei, vom Fahrersitz aus den Überblick zu behalten. Die AUVA-Landesstelle Wien und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) haben sich dieser Problematik angenommen und bieten Betrieben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nun die kostenlose Aktion „Alles im Blick! Spiegeleinstellung im Betrieb“ an. Im Rahmen eines Safety Days bei DB Schenker am Alberner Hafen erläutern AUVA und KFV Hintergründe zur Problematik „Toter Winkel“ und präsentieren die jüngste gemeinsame Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sowie einen fix eingerichteten Lkw-Spiegeleinstellplatz.

Zeit: Mittwoch, 2. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Ort: DB Schenker am Alberner Hafen, Gottfried-Schenker-Straße 1, 1110 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Ing. Bernd Toplak, Stv. Leiter der Präventionsabteilung der AUVA-Landesstelle Wien

DI Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV

Mag. Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender der Schenker & Co AG Österreich

Bernhard Schmaldienst, Geschäftsstellenleiter DB Schenker Wien Albern



Ablauf:

10:00 – 10.30 Uhr: Pressetalk zur Problematik „Toter Winkel“

10:30 – 11:00 Uhr: Praktische Vorstellung der Aktion „Alles im Blick!“ (mit Gelegenheit zum Selbsttest für Medienvertreter) & Besichtigung des Spiegeleinstellplatzes am Gelände von DB Schenker



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen! Um Anmeldung wird gebeten!

Pressetermin „Alles im Blick!“ – Aktion zur richtigen Spiegeleinstellung bei Lkw

Datum: 02.10.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: DB Schenker am Alberner Hafen, Hinweis: Bitte die Lkw-Einfahrt nehmen und beim Portier anmelden

Gottfried-Schenker-Straße 1, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heike Guggi



Mobil. +43 (699) 10 851 064

Tel. +43 (1) 890 24 09

h.guggi @ bettertogether.com