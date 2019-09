AVISO: Forderungsübergabe KV Metallindustrie am 23. September

Beginn 11 Uhr in der WKÖ, Pressestatement der Gewerkschaften gegen 12 Uhr

Wien (OTS) - Start der Herbstlohnrunde 2019: Am 23. September übergeben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp das Forderungsprogramm für die rund 195.000 Beschäftigten der Metallindustrie an die Arbeitgeber. Die Forderungen für die Kollektivvertragsverhandlungen werden in der Wirtschaftskammer Österreich um 11 Uhr an alle Fachverbände und Berufsgruppen der Metallindustrie gemeinsam überreicht. ++++

Nach der Übergabe stehen die beiden Chefverhandler der ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp), für ein Pressestatement zur Verfügung. Direkt im Anschluss findet das Wirtschaftsgespräch und die erste Verhandlungsrunde mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) statt.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Forderungsübergabe Kollektivvertragsverhandlungen Metallindustrie

23. September 2019, 11 Uhr

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Pressestatement von Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) nach der Forderungsübergabe, ca. 12 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at



GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 050301/21225

Mobil: 0676/817111225