Wirtshausführer Österreich 2020 vergibt erstmals das Grüne Herz für „Nachhaltig Wirten“

Ausgezeichnet: "Wirtshausführer Wirt 2020" und "Wirtshausführer Winzer 2020“

Pöllauberg (OTS) - Die Wirtshausführer Kulinarik- und Weinredakteure haben ein Jahr lang beobachtet, gegessen und getrunken und ihre Empfehlungen ausgesprochen, wer die über 1.000 besten Wirtshäuser und 300 Top-Winzer des Landes sind. Nachzulesen im neu aktualisierten „Wirtshausführer Österreich 2020“, der am 16. September 2019 im Rahmen eines außergewöhnlichen Events im Berggasthof König am Pöllauberg in der Steiermark den über 100 erschienen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Gastronomie und Tourismus präsentiert wurde. Gleichzeitig vergab der Wirtshausführer die begehrten Auszeichnungen "Wirtshausführer Wirt 2020", "Wirtshausführer Winzer 2020“, "Wirtshausführer Weinmensch 2020", "Wirtshausführer Produzent 2020", die "Wirtshausführer Weinwirte 2020“ und die "Wirtshausführer Aufsteiger 2020". Als Jury fungierten die Wirtshausführer Kulinarikredakteure gemeinsam mit den Herausgebern.





Grünes Herz für "Nachhaltig Wirten"

Die österreichische Wirtshausküche erlebt gerade einen Paradigmenwechsel der besonderen Art. Nachhaltigkeit, Transparenz und der Mut zur eigenen Identitätsfindung nehmen ihren Platz ein. So die Bilanz der Wirtshausführer-Herausgeber Renate Wagner-Wittula, Elisabeth Egle und Klaus Egle. Das sehen auch 356 Wirtinnen und Wirte so. Sie bekommen erstmals das Wirtshausführer Grüne Herz für „Nachhaltig Wirten“, da sie dem vom Herausgeber-Team gemeinsam mit Nachhaltigkeits-Experten entwickelten, umfangreichen Fragebogen mit den Themen „Warenwirtschaft/Produkte, Abfallvermeidung, Klima und Umwelt, Ausstattung/Reinigung sowie Mitarbeiterführung“ vollinhaltlich oder großteils positiv entsprochen haben.

„Erstmals in der österreichischen Wirtshaus-Geschichte loben wir nachhaltige Initiativen der Wirtinnen und Wirte aus. Begonnen hat es mit der Regionalität, jetzt rücken Umwelt- und Klimaschutz sowie Mitarbeiterführung in den Mittelpunkt. „Damit leisten Wirte einen entscheidenden Beitrag und machen ihre nachhaltigen Aktivitäten gleichzeitig sichtbar.“ Das Wirtshausführer „Grüne Herz“ weist den Gästen ab sofort den Weg zu Betrieben, die nachhaltig wirten.



Die Ausgezeichneten für Österreich:

Wirtshausführer Wirt 2020: Berggasthof König, Pöllauberg

Seit dem Jahr 1628 bewirtet die Familie König hier ihre Gäste mit jener umsichtigen Fürsorge, die einmal mehr bestätigt, dass man „zum Wirt geboren“ sein muss. Den Genießer erwartet im Berggasthof König eine in der Region verwurzelte, einfallsreiche Wirtshausküche und die höchst persönliche Betreuung durch Sieglinde, Viktor und Juniorchef Matthias König. Er führt den Betrieb bereits und treibt die vom Vater ererbte Weinleidenschaft mit einem Weinhandel und eigenen Weinlinien weiter voran.

Wirtshausführer Winzer 2020: Christoph Körner, Weingut Dürnberg, Falkenstein

Das Besondere aus dem Falkensteiner Terroir herauszuholen, das sah der Quereinsteiger aus dem Weinhandel, Christoph Körner, als seine Mission. Einen lebensfähigen Betrieb quasi auf die Grüne Wiese zu stellen, war die große Herausforderung. Mit Matthias Marchesani und Georg Klein als Partner, Investoren und Freunde ist eine weitere Expansion und die Etablierung als österreichischer Top-Betrieb gelungen.

Wirtshausführer Produzent 2020: Walter Grüll, Salzburg unterstützt von AMA Marketing

Für eine Störzucht und die Kaviar-Produktion braucht man Geduld, denn es bedarf acht bis zehn Jahre Aufzucht, ehe man das erste Mal zur „Kaviar-Ernte“ schreiten kann. Im Jahr 2002 war es so weit und Walter Grüll konnte an seinem Standort in Hallein neben einem Handel mit feinsten Fischen aus eigener Zucht als Erster echten Stör-Kaviar aus Österreich in absoluter Topqualität anbieten.

Wirtshausführer Weinmensch 2020 unterstützt von Zalto Glas geht in das „Grüne Herz Österreichs“

Stellvertretend für den steirischen Weinbau nahm Hermann Schützenhöfer die Auszeichnung entgegen, denn: „Der Wein ist für unser Land ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden, der von der Landwirtschaft bis zum Tourismus tausende Arbeitsplätze sichert.“ Wenn der Landeshauptmann sagt, „der Wein ist untrennbar mit dem steirischen Lebensgefühl verbunden“, dann beinhaltet das den Respekt vor den Leistungen der steirischen Weinbauern, die den steirischen Wein in den letzten Jahren an die Weltspitze gebracht haben.



Die Bundesländer-Ausgezeichneten:

Wirtshausführer Weinwirte 2020 unterstützt von Österreich Wein Marketing

Wien: Waldviertlerhof, 1050 Wien

Burgenland: Zur Blauen Gans, Weiden am See

Kärnten: Metzgerwirt, Radenthein

Niederösterreich: Seewirtshaus, Semmering

Oberösterreich: König, Kremsmünster

Salzburg: Blaue Gans, Salzburg

Steiermark: Kohlröserlhütte, Bad Aussee

Tirol: Schulhaus, Zellberg

Vorarlberg: Burgrestaurant Gebhardsberg, Bregenz

Wirtshausführer Aufsteiger 2020 unterstützt von METRO Österreich

Wien: Dingelstedt 3, 1150 Wien

Burgenland: Ziegelwerk, Wimpassing an der Leitha

Kärnten: Südsee, Maria Wörth

Niederösterreich: Josefs Himmelreich, Zaußenberg am Wagram

Oberösterreich: Die Stube im Maximilianhof, Altmünster

Salzburg: Der Sonnberg, Zell am See

Steiermark: Artis, Graz

Tirol: Mocking – das Wirtshaus, Kitzbühel

Vorarlberg: Hoheneck, Mittelberg





Über den Wirtshausführer Österreich 2020

21. aktualisierte Ausgabe / Beste 1.000 Lokal-Empfehlungen handverlesen von erfahrenen Kulinarik-Redakteuren / 280 Lokale im Raum Adria, Friaul, Istrien, Slowenien, Südtirol / 300 beste Winzer / 106 neue Lokale /

356 x Nachhaltig Wirten / 500 x Schlafen bei Wirt und Winzer / Sonntagsbraten / Selbst gemachte Produkte / Vegan essen / Große Österreichkarte.



Wirtshausführer Österreich 2020 von Renate Wagner‐Wittula, Elisabeth Egle und Klaus Egle, 584 Seiten, Maße 13,5 x 23,0 cm, Klappenbroschüre, Preis 24,90 EUR, ISBN 978-3-9503606-7-7, Verkauf im Buchhandel, erschienen im Verlag Gourmedia, www.wirtshausfuehrer.at

