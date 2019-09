Continentale Assekuranz Service GmbH: eGesundheitsCheck beschleunigt den Abschluss der Ablebensversicherung

Wien (ots) - Die EUROPA Ablebensversicherung lässt sich jetzt noch schneller abschließen als bisher. Dafür sorgt der eGesundheitsCheck. Das neue Tool führt den Vermittler und seinen Kunden gemeinsam interaktiv durch die Risiko- und Gesundheitsfragen. Zudem werden weniger und kürzere Risiko- und Gesundheitsfragen gestellt. Erhältlich ist die Ablebensversicherung der EUROPA über die Continentale Assekuranz Service GmbH.

"Auf Basis der Kundenangaben entsteht in der Regel direkt eine verbindliche Entscheidung," erläutert Dr. Helmut Hofmeier, als Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund auch für die EUROPA Lebensversicherung zuständig. "Durch die verkürzten Prozesse wird der Vertrag schneller policiert - was auch dem Vermittler nützt."

Interaktive Risiko- und Gesundheitsfragen

Der eGesundheitsCheck der EUROPA entstand in Zusammenarbeit mit dem Rückversicherer Munich Re. Interaktive Risiko- und Gesundheitsfragen leiten den Vermittler und seinen Kunden durch den Online-Antrag. Sind Rückfragen erforderlich, erzeugt das System diese automatisch. Ergänzende Fragebögen in Papierform sind nicht mehr notwendig. Neben den Gesundheitsangaben prüft das digitale Werkzeug unter anderem Informationen zu besonderen Hobbys und berücksichtigt diese direkt bei der Beitragsberechnung.

Verkürzte Prozesse für schnelleren Abschluss

Der Online-Abschluss bietet Vermittlern und Kunden einige Vorteile: Sie müssen sich nicht durch sehr viele, teils unnötige Fragen arbeiten. Am Ende der Online-Antragsstrecke spricht die EUROPA in der Regel sofort eine Entscheidung über den Antrag aus. Diese berücksichtigt bereits die Ergebnisse der Risiko- und Gesundheitsprüfung. Der Beitrag wird umgehend ermittelt. Insgesamt reduziert sich der Aufwand für Vermittler und Kunden erheblich.

EUROPA - auf dem Weg in die digitale Zukunft

"Die Einführung des eGesundheitsCheck ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Er bestätigt die Positionierung der EUROPA als innovativer Anbieter von Ablebensversicherungen und unterstreicht unsere Ambitionen auf dem Weg in die digitale Zukunft", so Dr. Hofmeier.

Weitere Informationen zur Ablebensversicherung gibt es unter www.europa-versicherungen.at. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen auf https://makler.continentale.at/europa-risiko-lv.

Über die Continentale Assekuranz GmbH:

Die CAS bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Der Verbund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Sie gehörte außerdem zu den ersten Anbietern von Fondspolizzen. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerfried Karner

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at