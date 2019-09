Upstream Mobility und DocLX City Card Solutions bilden Allianz für zukunftsweisende Mobilität

Unternehmen bündeln Synergien, um Kommunen vernetzte Mobilitätskonzepte für Touristen und Einwohner anzubieten. Sie entlasten den Individualverkehr.

Wien (OTS/LCG) - Dem wachsenden Städtetourismus und der steigenden Nachfrage nach intelligenten Mobilitätskonzepten begegnen DocLX City Card Solutions und Upstream Mobility mit einem gemeinsamen Angebot. Dabei werden die Leistungen der digitalen Gästekarte mit den lokalen Mobilitätsangeboten verbunden, um sowohl Einwohnern als auch Touristen ein neues Mobilitätserlebnis zu bieten. Unterschiedliche Anbieter wie öffentlicher Personennahverkehr, Taxis, Car- und Bikesharing, Garagen und Ladestationen für Elektroautos werden durch eine zentrale Schnittstelle vernetzt. Für die Endkunden entsteht ein digital aufrufbares Gesamtangebot mit rascher Echtzeitinformation, einfacher Registrierung, Buchung und Nutzung. Für jeden Weg steht der optimale Mobilitätsmix zur Verfügung, wodurch der Individualverkehr deutlich entlastet werden kann.

„Stadtverwaltungen und Tourismusverbände profitieren von der digitalen Vernetzung ihrer Angebote. Sie schafft öffentlichen Mehrwert und wertet das touristische Angebot auf“ , betont Mark Schilling, Geschäftsführer von DocLX City Card Solutions.

„Vernetzte Mobilität steigert die Lebensqualität, schont die Umwelt und optimiert den Verkehrsfluss. Die Zusammenführung privatwirtschaftlicher Leistungen und öffentlicher Infrastruktur ist ein Gewinn für jede Stadt“ , ergänzt Upstream-Mobility-Geschäftsführer Reinhard Birke.

Upstream Mobility bringt seine Erfahrung aus Projekten für die Wiener Linien, Graz Linien und Linz AG Linien in die Zusammenarbeit ein und expandiert aktuell in die Schweiz und nach Deutschland. DocLX City Card Solutions ist seit mehreren Jahren offizieller Vertriebspartner für die Vienna City Card des WienTourismus und entwickelt Gästekartensysteme und Digitalisierungskonzepte für Linz und Belgrad (Serbien). In der Vienna City Card sind bereits Angebote der Wiener Linien integriert.

Über DocLX City Card Solutions

Die 2018 von Alexander Knechtsberger gegründete DocLX City Card Solutions ist ein IT-Experte für digitale Lösungen für City-Card-Betreiber. Sie bricht die Prozesse einer Gästekarte auf und revolutioniert die Verwaltung für den Kartenbetreiber. Für Endkunden entsteht eine neue digitale Destinations-Erfahrung mit höherem Komfort, besserer Information und virtuellen Erlebnissen. Mit Experten im On- und Offline-Vertrieb, der langjährigen Erfahrung als offizieller Vertriebspartner der Vienna City Card des WienTourismus und Destinations-Marketing-Profis entwickelt DocLX City Card Solutions individuelle und innovative Gesamtlösungen. Projekte in Wien, Linz und Belgrad bestätigen den Erfolg im internationalen Tourismusgeschäft. Weitere Informationen auf https://www.citycardsolutions.com.

Über Upstream Mobility

Upstream Mobility bietet maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für Nahverkehrs-Unternehmen, Wohnbauträger oder betriebliche Mobilitätsmanager an. Neben dem Know-how aus Projekten für die Wiener Linien und Wiener Stadtwerke setzt Upstream Mobility auf die Vernetzung der Mobilitätsangebote verschiedener Anbieter in einem zentralen Schnittstellenzugang. Weitere Informationen auf https://www.upstream-mobility.at.

