Internationale Konferenz: „Künstliche Intelligenz und die Zukunft von Berufen und Management“

Die Konferenz spiegelt den erstaunlichen technologischen Fortschritt wider, der bereits unsere Gegenwart und unsere Zukunft verändert.

Wien (OTS) -



Internationale Konferenz: „Künstliche Intelligenz und die Zukunft von

Berufen und Management“



Hauptredner Dr. Daniel Susskind, Autor des Bestsellers "Die Zukunft

der Berufe: Wie Technologie die Arbeit menschlicher Experten

verändern wird" von der Universität Oxford.



Am Panel diskutieren:

• Prof. Wolfgang Güttel, Head of Institute of Leadership & Change

Management an der Johannes Kepler Universität, Linz

• Dr. Anna-Maria Karl, Head of Global Talent Sourcing, Daimler AG

• Dr. Klaus Niedl, Head of Group Human Resources, Novomatic AG

• Nebojsa Bjelotomic, CEO, Saga New Frontier Group, Serbien

• Dr. Ara Abrahamyan, Head of Group Architecture and Portfolio

Management, Erste Bank



Eröffnung: Dr. Erhard Busek, AR-Vorsitzender der IEDC-Bled School of

Management



Datum: 24.9.2019, 09:00 - 14:00 Uhr



Ort:

Palais Eschenbach

Eschenbachgasse 11, 1010 Wien



Url: http://www.iedc.si



Rückfragen & Kontakt:

Iva Eibel, Leiterin Unternehmenskommunikation

E-Mail: iva.eibel @ iedc.si

Telefon: + 386 4 5792 524 oder +386 40 377 017