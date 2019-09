Central Park Tower ist höchstes Wohngebäude der Welt

New York (ots/PRNewswire) - Extell Development Company, ein Full-Service Real Estate-Entwickler von Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien, gab heute den Bauabschluss des Central Park Tower bekannt, der mit 472 Metern (1.550 Fuß) das höchste Wohnhaus der Welt sein wird. Das in der West 57th Street, entlang des als "Milliardärs-Zeile" (Billionaire's Row) bekannten Korridors gelegene Gebäude ist die Quintessenz des New Yorker Wolkenkratzers, mit endlos weiten Aussichten, exquisiter Architektur und eleganter Ausführung, und einem beispiellosen Serviceniveau.

Neueste Erweiterung von Manhattans Billionaire's Row mit 472 Metern (1.550 Fuß) Höhe offiziell abgeschlossen

"Central Park Tower ist eine Sternstunde der Baukunst, in New York und in der ganzen Welt", erklärt Gary Barnett, Gründer und Chairman der Extell Development Company. "Ohne die Mitwirkung der weltweit talentiertesten Architekten, Ingenieure und Designer hätten wir dieses Niveau an Design, Qualität und Service nicht bieten können".

Extell war mit One57, dem ersten superhohen Wolkenkratzer mit Eigentumswohnungen an der West 57th Street, Vorreiter bei der Entwicklung von Manhattans "Billionaire's Row". Mit der Fertigstellung des Central Park Tower festigt Extell seine Position als der erstrangige Bauträger dieses Korridors.

Der Entwurf stammt vom führenden Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), einer Firma, die sich einer von leistungsstarkem Design und Energieeffizienz geprägten, markanten Architektur verschrieben hat. Die ansprechende Fassade des Central Park Tower besteht aus einer Kombination aus Glas und satinierten Edelstahlelementen mit vertikalen und horizontalen Details, in denen sich das Licht fängt und die das Zusammenspiel von Oberflächenstruktur und Licht akzentuieren. Das in einer Höhe von rund 92 Metern (300 Fuß) über Straßenniveau nach Osten kragende Gebäude bietet den nach Norden ausgerichteten Wohnungen Blick auf den Central Park.

Die Ausstattung der großzügig angelegten Wohnbereiche liegt in der Regie von Rottet Studio, das Projekte wie das St. Regis Hotel in Aspen und das Loews Regency Hotel in New York ausgeführt hat. Die für Rottet Studio charakteristische Liebe zum Detail, edle Verarbeitung und individuelle Ausführung schafft in jedem Teil des Gebäudes eine gehobene, kultivierte Atmosphäre. Die 179 ultra-luxuriösen 2- bis 8-Zimmerwohnungen beginnen im 32. Stockwerk des Central Park Tower und sind zwischen 133 Quadratmeter (1.435 Quadratfuß) und über 1.625 Quadratmeter (17.500 Quadratfuß) groß.

Im Inneren des höchsten jemals gebauten Wohngebäudes befindet sich einer der exklusivsten Privatclubs der Welt, nämlich der Central Park Club. Der Club umfasst rund 4.645 Quadratmeter (50.000 Quadratfuß) sorgfältig kuratierte luxuriöse Einrichtungen auf drei Etagen verteilt, die ein jeweils einzigartiges Erlebnis, ergänzt durch einen Fünf-Sterne-Service, bieten werden.

In den unteren Etagen des Central Park Tower wird sich Nordstroms erster Full-Line Department Store befinden. Dieses rund 27.870 Quadratmeter (300.000 Quadratfuß) große Kaufhaus ist das bedeutendste Marken-Statement von Nordstrom, krönender Höhepunkt einer 25 Jahre währenden Suche nach dem perfekten Standort für die Eröffnung eines Stammhauses in New York und zugleich die größte Einzelprojektinvestition in der über 100-jährigen Geschichte von Nordstrom. Nordstroms Department Store im Central Park Tower wird am 24. Oktober 2019 eröffnet.

Extell entwickelt den Central Park Tower gemeinsam mit SMI USA (SMI), der US-Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment, einer führenden, auf Infrastruktur ausgerichteten Investmentgesellschaft, die für die Entwicklung des berühmten Shanghai Tower, des zweithöchsten Gebäudes der Welt, verantwortlich zeichnet. Lendlease, eine der weltweit größten Immobilien-, Infrastruktur-, Entwicklungs- und Baumanagementfirmen, war als Construction Manager für den Central Park Tower tätig.

Die ersten Verkaufsabschlüsse sind für 2020 geplant. Die Preise für die aktuell im Central Park Tower verfügbaren Immobilien liegen bei 6,9 Mio. US-Dollar aufwärts. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 212-957-5557, wo Sie auch einen Privattermin in der Sales Gallery vereinbaren können, oder auf www.centralparktower.com.

Informationen zu Extell

Extell Development Company ist ein USA-weit bekannter und renommierter Entwickler von Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Hotel- und gemischt genutzten Immobilien, der vorrangig in Manhattan und weiteren erstrangigen Städten landesweit tätig ist. Extell entwickelt in Zusammenarbeit mit den führenden Architekten und Designern der Welt Immobilien, die sich durch anspruchsvolles Design, ansprechende Grundrisse und erstklassige Ausstattung auszeichnen.

Zu den jüngsten Projekten zählen die größte Wohnanlage in Lower Manhattan, One Manhattan Square, die mit ihrer Lage direkt am New Yorker Hafens atemberaubende Sicht auf sowohl Wasser als auch City und Komfort auf mehr als 9.290 Quadratmetern (100.000 Quadratfuß) bietet; Brooklyn Point, das höchste Gebäude in Brooklyn; The Kent an Nummer 200 East 95th Street, ein Art Deco-inspiriertes Bauwerk mit Innenräumen, die die klassische Eleganz der Upper East Side widerspiegeln; 1010 Park, eine maßgeschneiderte Kollektion von 11 luxuriösen Vollgeschoss- und Duplex-Wohnanlagen; und 70 Charlton, die erste Luxus-Wohnanlage am Hudson Square, einer Enklave in West SoHo. Extell hat darüber hinaus eine Reihe von Klassikern in den wichtigsten Stadtteilen restauriert und modernisiert, darunter das ehemalige Stanhope Hotel in Nummer 995 Fifth Avenue und The Belnord, ein das Stadtbild prägendes Gebäude an der Upper West Side. Weitere Informationen zu Extell finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.extell.com

Informationen zu Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Das Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) ist einer Architektur verpflichtet, die sich durch Leistungsstärke, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auszeichnet. AS+GG geht jedes Projekt bewusst in dem Wissen an, dass Architektur eine einzigartige Kraft hat, das Leben der Menschen zu beeinflussen. Das Büro steht für Designs, die dem Menschen und der Gesellschaft zugutekommen, moderne Technologie vorantreiben, die Umwelt schützen und zu einer besseren Welt inspirieren. Neben mehreren Projekten in den USA, die für kulturelle Zwecke und Mischnutzung konzipiert sind, entwirft AS+GG derzeit Projekte in Saudi-Arabien, Dubai, China, Indien und Kanada. Das Unternehmen wurde 2006 von den Partnern Adrian Smith, Gordon Gill und Robert Forest gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter smithgill.com.

Informationen zu SMI

SMI USA, die US-amerikanische Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment (auch bekannt unter dem Namen Shanghai Chengtou) ist eine Immobilieninvestment- und Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in New York, die sich auf Integrität, Professionalität und Best-in-Class-Assets gründet. SMI wickelt Projekte naht- und reibungslos von den ersten Anfängen bis hin zur Phase der Veräußerung ab.

SMI USA ist die US-amerikanische Tochter einer maßgeblichen Muttergesellschaft. SMI ist das größte staatseigene Unternehmen in Shanghai und hat derzeit zwei börsennotierte Tochtergesellschaften sowie 11 private verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften. Das Unternehmen wächst und gedeiht mit den Infrastrukturplanungen, Investitionen, Bauvorhaben und der operativen Agenda in Shanghai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996531/Park_Hero.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996530/Crown.jpg

Rückfragen & Kontakt:

M18 Public Relations

Anna LaPorte - 212-604-0318

Durchwahl113



anna @ m18pr.com oder Madeline Schmitz - 212-604-0319 Durchwahl 116



madeline @ m18pr.com