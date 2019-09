Abschluss für „Wahl 19 – Die Duelle“ im ORF

Am 18. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bis zu 811.000 Politikinteressierte waren es am 4. September, bis zu 997.000 am 11. September – nun geht „Wahl 19 – Die Duelle“ am Mittwoch, dem 18. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit den letzten fünf TV-Konfrontationen ins Finale. Tarek Leitner führt wie gewohnt mit zahlreichen Infografiken durch die Sendung, Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür sind alternierend die Diskussionsleiter.

Die an die jeweiligen Konfrontationen anschließenden Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten führt Simone Stribl, die dabei die Kolleginnen und Kollegen der Printmedien nicht nur im Studio, sondern auch via Live-Schaltungen in den Redaktionen der Bundesländerzeitungen um ihre Meinung fragen wird. Am 18. September sind das Barbara Tóth (Falter), Daniel Lohninger (NÖN), Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Christian Rainer (profil). Direkt nach den „Duellen“ wird in der „ZIB 2“ in ORF 2 Peter Filzmaier die Gespräche Revue passieren lassen. In ORF III folgt ab 22.45 Uhr die „Runde der Wahl[Duell]beobachterInnen“. Bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher analysieren Expertinnen und Experten sowie prominente Wahlbeobachter/innen die wichtigsten Aussagen der TV-Duelle. Zu Gast sind Hans Bürger (ORF-Innenpolitik-Ressortleiter), Tatjana Lackner (Rhetorik-Strategin), Christina Matzka (Meinungsforscherin) und Christian Rainer (Chefredakteur „profil“).

Alle „Wahl 19 – Die Duelle“-Sendungen werden in der ORF-TVthek als Live-Stream angeboten und bleiben dort bis 25. September als Video-on-Demand verfügbar.

Der ORF lud zu den TV-Konfrontationen zur Nationalratswahl 2019 ausschließlich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten ein, jeder und jedem von ihnen wurde dabei, wie zuletzt auch bei „2 im Gespräch“ zur EU-Wahl, die Möglichkeit eingeräumt, sich bei den TV-Duellen insgesamt einmal vertreten zu lassen. Davon Gebrauch machten ÖVP und FPÖ bereits am 4. September, die SPÖ nun am 18. September. Bei der sogenannten Elefantenrunde (am 26. September) ist keine Vertretung möglich.

Diese den Wahlkampf beschließende „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ am 26. September, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2, leiten Claudia Reiterer und Armin Wolf.

Der Fahrplan der letzten fünf TV-Duelle:

Mittwoch, 18. September, 20.15 Uhr, ORF 2

FPÖ (Hofer) – NEOS (Meinl-Reisinger)

SPÖ (Leichtfried) – JETZT (Pilz)

ÖVP (Kurz) – NEOS (Meinl-Reisinger)

FPÖ (Hofer) – Grüne (Kogler)

ÖVP (Kurz) – SPÖ (Rendi-Wagner)

