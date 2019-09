Ein Schutzschild gegen Interessenskonflikte im Justizsystem

Schiefer Rechtsanwälte warnen nachdrücklich vor Ohnmacht im Justizsystem

Wien (OTS) - Bei Schiefer Rechtsanwälte, den österreichischen Spezialisten für Vergabe- und Wirtschaftsrecht, denken 15 Juristinnen und Juristen Vergaberecht „neu“, entwickeln Strategien, beraten bei Verfahren, begleiten durch Prozesse und vermitteln Spezialwissen.

Schiefer Rechtsanwälte verbinden durch ihre marktführende Stellung im österreichischen Beschaffungswesen nicht nur jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen Lösungen, sondern verkörpern auch einen neuen Stil in der rechtlichen Beratung, geprägt von nachhaltiger Strategieentwicklung und konsequenter Rechtsdurchsetzung. Schiefer Rechtsanwälte sind fair im Umgang – nicht nur rechtliche, sondern auch moralische Grundsätze werden im Unternehmen großgeschrieben. PR-getriebene Rechtsinstrumente in Form persönlicher Attacken verbunden mit Strafanzeigen gegen Unbekannt entsprechen nicht der Mentalität des Teams.

Aufträge wählen Schiefer Rechtsanwälte feinstsäuberlich aus und vertreten dabei unabänderlich die Auffassung, dass Offenheit, Vertrauen und Sicherheit die höchsten Güter in der Beziehung zwischen MandantInnen und Kanzlei sein müssen. Daher werden keine Aufträge angenommen, die den Interessen der bestehenden MandantInnen entgegenstehen könnten. Auch das BVergG 2018 verlangt im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte eine klare Entscheidung zwischen Auftraggeber- und Bietervertretung. Öffentliche Auftraggeber müssen bei der Auswahl ihrer BeraterInnen auch auf diesen Aspekt Bedacht nehmen. Zur Immunisierung gegen unübliche Vertretungsgebarungen und zur Vermeidung von Kollateralschäden haben Schiefer Rechtsanwälte daher in Kooperation mit renommierten Strafrechts-, IT- und Versicherungsexperten einen Katalog an Schutzinstrumenten für Organe öffentlicher Auftraggeber entwickelt.

Aus aktuellem Anlass bleibt abschließend nachdrücklich zu erwähnen, dass Schiefer Rechtsanwälte mit der Sachverhaltsdarstellung der Westbahn gegen das BMVIT nicht befasst sind. RA Mag. Martin Schiefer hat mit Schiefer Rechtsanwälte einen neuen, modernen Weg eingeschlagen und keinerlei berufliche Verbindung mehr zu Heid und Partner Rechtsanwälte.

Rückfragen & Kontakt:

jolanthe pantak, bakk. phil.

corporate identity prihoda gmbh

peter-jordan-straße 74

1190 wien

jolanthe.pantak @ cip.at