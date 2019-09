Gastronomie-Schau im Bezirksmuseum 18 bis 13.10.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) läuft noch bis Sonntag, 13. Oktober, eine sehenswerte Sonder-Ausstellung über das Thema „Gastgärten im 18. Bezirk (in alten Fotos, Bildern und Postkarten)“. Auf Tafeln werden historische Fotografien, Texte und „Bierdeckel“ aus früherer Zeit gezeigt. Ein Gemälde mit einem hübschen Heurigen-Motiv, angefertigt vom Kunstmaler Karl Schulz, sowie ein typischer „Wirtshaustisch“ (ausgestattet mit einer Weinkaraffe, Gläsern, einer Sodawasser-Flasche, einer „Kracherl“-Flasche und anderen Exponaten) erinnern an einstige frohe Stunden in Gartenarealen verschiedenster Währinger Gaststätten. Geöffnet ist das Museum jeweils am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (9.30 bis 11.30 Uhr). Allzeit ist der Eintritt gratis, Spenden werden angenommen. Informationen: Telefon 4000/18 127 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Doris Weis) und E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

