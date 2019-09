Barbara Stöckl und Peter Resetarits werden „Licht ins Dunkel“-Botschafter

Wien (OTS) - Die im vergangenen Jahr begonnene inhaltliche Weiterentwicklung von „Licht ins Dunkel“ geht vor dem Start der 47. Spendenaktion im Dezember 2019 in ihre nächste Phase: Mit Barbara Stöckl und Peter Resetarits werden zwei ORF-Top-Stars „Licht ins Dunkel“-Botschafter und damit die neuen „Gesichter nach außen“ der traditionsreichen ORF-Spendenaktion. Der neue Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting Pius Strobl konnte Stöckl und Resetarits für diese Aufgabe gewinnen. Beide werden in allen On- und Off-Air-Aktivitäten eine zentrale Rolle spielen und sowohl die Moderationen in den Spenden-Sendungen – wie der traditionelle Live-Strecke zu Weihnachten – übernehmen, als auch in den „Licht ins Dunkel“-Spots, -Inseraten und allen weiteren öffentlichen Auftritten präsent sein.

Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting: „Wir freuen uns, dass wir mit Barbara Stöckl und Peter Resetarits zwei der vertrauenswürdigsten ORF-Stars für ‚Licht ins Dunkel‘ gewinnen konnten. Beide stehen mit ihrem bisherigen journalistischen Lebenswerk für Inklusion, Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Selbstbestimmtheit. Ihre tagtägliche Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Problemstellungen der Menschen in unserem Land charakterisiert zu 100 Prozent jene Eigenschaft, die das Helfen im Rahmen von ‚Licht ins Dunkel‘ auszeichnet: Unterstützung auf Augenhöhe. Es ist daher nur logisch und konsequent, dass die Integrität und das Commitment der beiden ORF-Stars nun auch bei ‚Licht ins Dunkel‘ zum Einsatz kommt.“

Barbara Stöckl: „Die Stärke unserer Gesellschaft zeigt sich daran, wie wir mit den Menschen umgehen, die benachteiligt sind, dazu gehören Menschen, die sich nach schweren Schicksalsschlägen in einer sozialen Notlage befinden, oder Menschen mit Behinderung. Wenn ich dann auf mein Leben schaue, bin ich sehr dankbar, einen Beitrag leisten zu dürfen. Und dieses Gefühl haben auch viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. ,Licht ins Dunkel‘ ist so zu einer österreichischen Institution geworden, weit über die weihnachtliche Tradition hinaus, man will dabei sein und helfen. Es ist ein wertvoller, unverzichtbarer Beitrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks!“

Peter Resetarits: „Ich bin bei meinen bisherigen Einsätzen am Spendentelefon immer wieder von der Solidarität und dem Verantwortungsbewusstsein der sogenannten kleinen Leute beeindruckt und manchmal auch gerührt gewesen. Jetzt noch mehr eingebunden zu werden, empfinde ich als große Ehre. Wir haben im Land ein großartiges soziales Netz, das aber, so erlebe ich es immer wieder, in der Lebensrealität von Menschen mit Behinderung und in sozialen Notlagen auch Lücken aufweist. Dafür brauchen wir ,Licht ins Dunkel‘.“

Die neue Kampagne startet heuer am ersten Adventsonntag mit einer Auftaktsendung in ORF 2, in der der Schirmherr der Aktion, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zu Gast sein wird. Barbara Stöckl und Peter Resetarits werden nicht nur die Moderation dieser und aller weiteren „Licht ins Dunkel“-Sendungen im ORF übernehmen, sondern während des gesamten Aktionszeitraums eine Vielzahl von (medien)öffentlichen Terminen wahrnehmen, um dem konkreten Helfen ein Gesicht zu geben. Ziel der Aktion ist das verstärkte Sichtbarmachen der finanziellen und materiellen Hilfestellungen, beispielsweise im Rahmen des „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds. Spenderinnen und Spender sind damit jederzeit informiert, wie aus ihrer Spende eine konkrete Unterstützungsmaßnahme wird. Im vergangenen Spendenjahr wurden insgesamt 15,5 Millionen Euro (15.472.849,71) gesammelt – das bisher höchste Spendenergebnis in der Geschichte der Hilfsaktion. Damit steigt das Gesamtspendenvolumen der Aktion seit 1973 auf mehr als 303 Millionen Euro.

