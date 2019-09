Rendi-Wagner und Drozda zu PVÖ-Jubiläum: 70 Jahre für faire und sichere Pensionen sowie soziale Gerechtigkeit

SPÖ ist stolz auf die Institution PVÖ, die Österreich in den letzten 70 Jahren nachhaltig geprägt und so viel für die PensionistInnen getan hat

Wien (OTS/SK) - Rendi-Wagner/Drozda/PVÖ/PensionistInnen/Jubiläum SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gratulieren heute dem Pensionistenverband Österreich (PVÖ) zu seinem runden Jubiläum. „Seit 70 Jahren ist der PVÖ ein verlässlicher Partner der Menschen für faire und sichere Pensionen und soziale Gerechtigkeit. Von Herzen wünsche ich alles Gute!“, sagt Rendi-Wagner. Mit seinen 386.000 Mitgliedern ist der PVÖ eine ganz starke Interessensvertretung für die Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich. „Wir sind stolz auf diese Institution, die Österreich in den letzten 70 Jahren nachhaltig geprägt und so viel für die PensionistInnen getan hat“, sagt Drozda. ****

„Die ältere Generation, die ihr Leben lang gearbeitet hat, hat es sich verdient, dass sie einen gerechten Anteil am erwirtschafteten Wohlstand erhält“, sagt Rendi-Wagner. Unisono begrüßen es daher Rendi-Wagner und Drozda, dass die sehr erfreuliche Pensionsanpassung gelungen ist. „Für die SPÖ ist es vor allem wichtig, dass es bei den kleinen Pensionen zu einem deutlichen Plus kommt“, erklärt Rendi-Wagner. Die SPÖ-Vorsitzende betont, dass die nächsten Ziele beim Thema Pensionen die Erhöhung der Frauenpensionen um 50 Euro monatlich durch mehr Geld bei der Anrechnung der Kindererziehungszeiten sind sowie die Absicherung der Pensionsgutschriften in der Verfassung.

Für die SPÖ sei klar, dass jeder Euro, der in gerechte Pensionen angelegt wird, unmittelbar der Kaufkraft, der Wirtschaft und damit der Arbeitsplatzsicherheit zugutekommt. Ebenso sei es für die Sozialdemokratie ein Faktum, dass „die zentrale Voraussetzung für sichere Pensionen eine verantwortungsvolle Arbeitsmarktpolitik mit guten Löhnen ist“, sagt Drozda.

„Die Sozialdemokratie hat immer dafür gekämpft, dass es keinen Pensionsautomatismus gibt“, betont Rendi-Wagner. Denn zuerst müsse man dafür sorgen, dass die Menschen das derzeitige Pensionsantrittsalter erreichen. „Die SPÖ-geführten Regierungen und Sozialminister Rudolf Hundstorfer konnten hier bereits viel erreichen. Immer mehr ArbeitnehmerInnen sind nun in der Lage, länger gesund im Erwerbsleben zu bleiben“, sagt Drozda. (Schluss) up/bj

