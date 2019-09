1. Medical Cannabinoids Conference am 10. Oktober in Vösendorf (Wien)

Internationale Fortbildungskonferenz der Austrian Society for Addiction Medicine (AUSAM) für Ärzte und Ärztinnen sowie medizinisches Fachpersonal

Wien (OTS) - Wenn über Cannabis diskutiert wird, vermischen sich häufig die beiden Aspekte „Droge“ und „Medizin“. Es gibt eine Reihe von Beschwerdebildern, bei denen Ärzte Cannabis verschreiben und hier entwickelt sich nur selten eine Sucht. Die internationale Medical Cannabinoids Conference unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Otto Lesch, die am 10. Oktober erstmals stattfindet, adressiert diese Thematik mit dem Ziel, interessierten Ärzten und Ärztinnen sowie medizinischem Fachpersonal grundlegende und vertiefende Informationen rund um die Jahrhunderte alte Heilpflanze Hanf und deren Inhaltsstoffe (Cannabinoide) zu geben. Unter dem Motto „Medizinische Cannabinoide im Dienste des Patienten – Wissenschaft vs. Ideologie“ referieren Experten aus dem In- und Ausland.

„Leider melden sich in dieser Debatte häufig selbsternannte ‚Experten‘ zu Wort, die aber meist mit psychiatrischer und psychologischer Forschung zur Suchtentstehung nur wenig vertraut sind. Auch Ärzte haben wenig wissen über Cannabinoide, deswegen haben wir die DFP-approbierte Medical Cannabinoids Conference am 10.10.2019 ins Leben gerufen“, erklärt Univ. Prof. Dr. Lesch, Präsident der Austrian Society for Addiction Medicine.

Als Keynote Speaker konnte Prim. Univ. Prof. Dr. Wilfried Ilias, Msc – international anerkannter Schmerz- und Anästhesiespezialist – gewonnen werden. Top Speaker, wie der renommierte Prof. Dr. David Neubauer, ein Spezialist für neonatale Neurologie und Kinderneurophysiologie und Dr. Ilya Reznik vom MaReNa Diagnostic and Consulting Center in Israel, runden die hochkarätig besetzte Konferenz ab. Die DFP-Fortbildungskonferenz ist mit 5 sonstigen DFP-Punkten approbiert.

Für medizinische Fachbesucher sind bis 20.09. ermäßigte Early Bird Tickets um 150,- EUR (exkl. USt.) erhältlich, danach kosten die Tickets 190,- EUR. Interessierte Besucher aus der Industrie steht ein eigenes Ticket um 250,- EUR (exkl. USt.) zur Verfügung.

Mehr Informationen, Programm und Speaker-Liste unter https://cannabinoid-conference.eu

Datum: 10.10.2019, 16:00 - 20:00 Uhr

Ort: Eventhotel Pyramide & Congress Center

Vösendorf bei Wien, Österreich

Url: http://cannabinoid-conference.eu

