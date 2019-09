Bundesheer: Zustandsbericht von Minister Starlinger macht Trendumkehr nötig

Plattform Wehrhaftes Österreich fordert nationalen Schulterschluss

Wir haben als Dachverband schon vor Jahren wichtige Forderungen in einem gemeinsamen Positionspapier aufgestellt. Diese decken sich weitgehend mit den Folgerungen, die man aus dem aktuellen Zustandsbericht ziehen kann Brigadier Erich Cibulka

Wien (OTS) - Die wehrpolitischen Vereine sehen sich in ihrer jahrelangen Kritik an der Verteidigungspolitik in Österreich durch den Zustandsbericht von Minister Starlinger bestätigt.

Als Vorsitzender der Präsidentenkonferenz des Verbands der wehrpolitischen Vereine Österreichs lädt er zur Pressekonferenz:

Die Vertreter der großen, bundesweiten Organisationen

- Österreichische Offiziersgesellschaft

- Österreichische Unteroffiziersgesellschaft

- Österreichischer Kameradschaftsbund

- Vereinigung Österreichischer Peacekeeper

- Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere

kommentieren den Zustandsbericht des Bundesheeres und formulieren ihre Erwartungen an einen neuen Nationalrat und eine neue Bundesregierung.



Datum: 20.09.2019, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort: Kasino am Schwarzenbergplatz, Erdgeschoß / bei Offiziersgesellschaft läuten, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Der Verband ist der Zusammenschluss der größten wehrpolitischen Vereinigungen Österreichs und versteht sich mit 250.000 Mitgliedern als "größte Lobby für das Bundesheer". Der Verband ist parteipolitisch unabhängig und setzt sich für die Einhaltung der Bundesverfassung (Umfassende Landesverteidigung, Wehrpflicht, Milizsystem) ein.