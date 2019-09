Volkshilfe: Mit dem Pensionistenverband Österreichs feiert wichtige Institution ihr 70 Jahr Jubiläum

Präsident Ewald Sacher und Direktor Erich Fenninger gratulieren ganz herzlich zu 70 Jahre Pensionistenverband

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Österreichs ist als Interessenvertretung der älteren Menschen ein ganz bedeutender Faktor in der politischen Landschaft in Österreich. In der nunmehr 70 jährigen Geschichte war der Verband an ganz wesentlichen sozialpolitischen Errungenschaften beteiligt. Präsident Ewald Sacher „hebt neben den historischen Verdiensten um das ASVG und die Witwen-/Witwerpensionen vor allem die Schaffung des Pflegegeldes hervor. Aber die Relevanz des Pensionistenverbandes zeigt sich ganz aktuell bei der aktuellen Pensionserhöhung um 3,6%.“ Der besondere Einsatz gehörte immer den BezieherInnen von sehr kleinen Pensionen, für sie war der langjährige legendäre Präsident Karl Blecha ein wortgewaltiger Fürsprecher.



Der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger hebt die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Pensionistenverband Österreichs hervor und weist „auf die Verdienste für das Wohlbefinden, das gute Leben für alle hin. Aus der Generation meiner Eltern weiß ich, wie viele ihre ersten schönen Reisen mit den SeniorenReisen erlebt haben, und was die vielen sportlichen und kulturellen Aktivitäten für viele bedeuten. Gemeinsam sind uns die Bedürfnisse der älteren Generation ein echtes Anliegen.“



„Wir gratulieren“, so Präsident Sacher und Direktor Fenninger abschließend, „Präsident Dr. Peter Kostelka, Generalsekretär Andreas Wohlmuth und Geschäftsführerin Gerlinde Zehentner stellvertretend für die Tausenden ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und den Hunderttausenden Mitgliedern zu ihrem 70-jährigen Jubiläum. Es ist eine wichtige Institution für die Menschen, die hier Geburtstag feiert. Und wir gratulieren auch zu den umfassenden Jubiläumsaktivitäten.“





Rückfragen & Kontakt:

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

E-mail: erwin.berger @ volkshilfe.at

M: +43 676 83 402 215