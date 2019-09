Schönheitsärztin Dr. Doris Wallentin operiert nun auch in Graz

Die Wiener Ärztin Dr. Doris Wallentin von absolut schön ordiniert ab sofort einmal im Monat gemeinsam mit Dr. Bojan Vučić bei Cosmedic Point in Graz.

Ich bin sehr glücklich, nun auch in der zweitgrößten Stadt Österreichs, die wie Wien voller Tradition und Geschichte steckt, meine Zweitordination eröffnet zu haben Dr. med. Doris Wallentin

Wien/Graz (OTS) - Dr. Doris Wallentin betreibt seit vielen Jahren erfolgreich ihre Ordination absolut schön in Wien Döbling. Ab sofort bietet sie ihr Spektrum an Schönheitsoperationen auch den Patienten in der Steiermark an. Denn gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Bojan Vučić aus Gratkorn ordiniert Dr. Wallentin nun einmal im Monat in Graz. Dort ergänzt die Ärztin das Angebot der Ordination Cosmedic Point am Opernring 4, direkt gegenüber der Grazer Oper, um ästhetisch-chirurgische Eingriffe. Neben Oberlidstraffung (obere Blepharoplastik), Stirn-, Schläfen-, Face-, Hals- und Fadenlifting sowie Ribbon Lift steht Dr. Wallentin den Patienten auch für Eigenfett-Transfer und Oberarmstraffungen zur Verfügung. "Ich bin sehr glücklich, nun auch in der zweitgrößten Stadt Österreichs, die wie Wien voller Tradition und Geschichte steckt, meine Zweitordination eröffnet zu haben" , freut sich Dr. Doris Wallentin über den neuen Standort in Graz. In den nächsten Monaten ist Dr. Wallentin am 16.10., am 09.11. und am 11.01. in der steirischen Landeshauptstadt, ein Termin im Dezember wird noch bekannt gegeben. Terminvereinbarungen für Graz laufen über die Ordination in Wien.

